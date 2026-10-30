Gavira señala la "gestión criminal" del Gobierno tras el accidente en Urda (Toledo): "¿Por qué no ha dimitido?"

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, interviene en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que por el momento ha costado la vida al menos a 69 personas.

"Son 69 españoles muertos por ahora, pero no son 69, Son ya 120 en un año en accidentes ferroviarios. ¿Por qué no ha dimitido aún el ministro de Transportes? ¿Y por qué no ha dimitido aún el presidente del Gobierno? ¿Por qué no ha dimitido esa pareja siniestra que está detrás de la toma de decisiones en muchos aspectos de nuestra política que están degradando las instituciones y que tienen estas consecuencias?", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Gavira ha calificado como "gestión criminal" la acción del ejecutivo central en los últimos años que "ha hecho que España pase de tener unos trenes seguros a ser el país con más muertos en Alta Velocidad del mundo".

"Los andaluces pueden contar con nuestro compromiso absoluto de no descansar hasta que los españoles se sientan seguros en su propia Patria, hasta que los españoles se sientan seguros para volver a montar en el tren", ha reafirmado al mismo tiempo que ha pedido que "los culpables del accidente paguen por lo que han hecho".

"Vamos a dejarnos la piel para que los corruptos que contrataban señoritas de compañía y enchufados en la empresa encargada d e garantizar la seguridad ferroviaria paguen por lo que han hecho, para los que financiaban obras en infraestructura ferroviarias con el dinero de los españoles en Marruecos y Egipto mientras abandonaban las muestras paguen. Eso que decimos es puro sentido común", ha concluido.

Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En un escrito recogido por Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal señala que la querella se dirige contra el ministro "por el incumplimiento de sus propios deberes de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria y con la supervisión de las entidades adscritas, en los términos concretados en los hechos y fundamentos siguientes".