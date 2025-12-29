Gavira (Vox), tras las consecuencias de lluvias en Andalucía: "Las políticas que comparten PP y PSOE cuestan vidas"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - VOX - Archivo

RUTE (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido este lunes tras las consecuencias de las últimas lluvias en la región, con fallecidos y distintas incidencias, que "las políticas que comparten el PP y el PSOE en Bruselas cuestan vidas".

En una visita a Rute (Córdoba), Gavira ha manifestado que llevan años pidiendo en el Parlamento la presa de Cerro Blanco, el encauzamiento del Guadalhorce a la altura de Álora, Cártama y Campanilla, así como "la limpieza de los cauces de los ríos".

Al respecto, ha aseverado que "en Andalucía en las últimas horas ha llovido mucho y se han perdido vidas humanas, incluso hay desaparecidos". "¿Por qué no se hacen esas infraestructuras hídricas en Andalucía?", ha cuestionado, para preguntar "¿por qué no se hace ese mantenimiento en los cauces fluviales?".

Según ha remarcado el parlamentario, "el PP y el PSOE no quieren", avisando de que "son las políticas que comparten de Bruselas y esas políticas al final cuestan vidas".