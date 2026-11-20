El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante un acto público, a 6 de noviembre de 2026, en Granada (Foto de archivo).- Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y presidente del grupo parlamentario Vox en esta comunidad, Manuel Gavira, ha opinado este viernes que la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso "insultar a los socialistas y no a los andaluces" cuando el pasado domingo criticó la situación de "decadencia" que, en su opinión, se vivía en dicha región cuando gobernaba el PSOE-A, si bien "no estuvo fina" expresándose.

Así lo ha señalado el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox durante su participación en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, a preguntas del periodista Fernando Pérez Monguió.

Preguntado por dichas declaraciones de Ayuso en un mitin en Móstoles el pasado fin de semana, que han levantado críticas entre los partidos de la oposición de izquierdas en Andalucía, el dirigente de Vox ha señalado que "cuando uno explica las cosas después de que las ha dicho, es que no las ha dicho bien".

En esa línea, ha comentado que no cree que Ayuso "quisiese insultar" a los andaluces, y que lo que él entiende que quiso hacer con sus declaraciones es meterse "con los socialistas que gobernaron Andalucía". "Pero cuando lo tiene que explicar, es que no lo ha dicho bien", ha insistido en señalar Gavira, quien ha querido dejar claro que, para él, quien "insulte a Andalucía" merece "patada en el culo" y ponerse "de cara a la pared".

En ese punto, y a la pregunta de si Ayuso "insultó a los andaluces", el líder de Vox en esta comunidad ha insistido en opinar que cree que "insultó a los socialistas", si bien ha apostillado que él no va a "salir a defender" a la presidenta madrileña, y que cree que no estuvo "fina expresándose, y después" ha tenido que "matizar sus palabras".

Y, a la pregunta de si ha llamado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, tras estas palabras de Ayuso, Gavira ha respondido que cree que "el presidente de la Junta de Andalucía sabe cuál es su trabajo y sabe lo que tiene que hacer", y tras ponerle de relieve que el dirigente 'popular' andaluz no ha hablado aún sobre dichas declaraciones de su homóloga madrileña, Gavira ha apostillado que Moreno "debería" hablar de esos comentarios de Ayuso.