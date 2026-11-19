El portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

MÁLAGA/SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha elaborado una propuesta de declaración institucional para "rechazar" desde el Parlamento autonómico las "vomitivas declaraciones" que, en opinión de la coalición, realizó el pasado fin de semana la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía en la etapa de gobiernos socialistas.

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este jueves la presentación de esta propuesta de declaración institucional en una atención a medios en Málaga, al día siguiente de que informara también del registro de una proposición no de ley (PNL) para "reprobar" desde el Parlamento andaluz a la presidenta madrileña por dichas declaraciones en las que Ayuso habló de la "decadencia" de Andalucía con gobiernos socialistas.

El también coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha cargado además contra el "silencio oprobioso" que, según ha criticado, mantiene el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, cuatro días después de que Ayuso realizara esas "absolutamente rechazables declaraciones contra Andalucía y los trabajadores" de esta comunidad, según ha denunciado.

Maíllo ha afeado al presidente de la Junta que permanezca "callado" ante dichas declaraciones "inaceptables" cuando él suele ser "tan activo en declaraciones institucionales, en redes sociales", y se ha preguntado "cuánto tiempo hace falta para que Moreno Bonilla se posicione institucionalmente en defensa de Andalucía y de la dignidad del pueblo andaluz".

"¿Cuántos días más van a hacer falta para que (Moreno) rompa el silencio oprobioso de quien debía defender los intereses de los andaluces, y que calla miserablemente porque prefiere llevarse bien con Díaz Ayuso y con el PP que defender la dignidad del pueblo andaluz y de Andalucía?", se ha preguntado Maíllo.

En ese punto, ha anunciado que el grupo parlamentario Por Andalucía ha enviado este jueves "a los portavoces del resto de los grupos y a la presidenta del Parlamento", Ana Mestre (PP-A), "una propuesta de declaración institucional para el próximo Pleno", con la idea de "abordar el asunto de la defensa de la dignidad del pueblo andaluz" y "rechazar cualquier declaración que suponga enfrentamiento entre comunidades y desprecio a los trabajadores" andaluces, de los que "muchos emigraron a Madrid y contribuyeron a la riqueza y patrimonio de esa comunidad", según ha apostillado Maíllo.

El dirigente de IU ha incidido en denunciar que el de este jueves es el "cuarto día de silencio oprobioso" de Moreno "para no desautorizar a Díaz Ayuso", y que los andaluces están "esperando" a que su presidente "rechace las declaraciones" de su compañera de partido, "defienda la dignidad del pueblo andaluz, y condene u obligue a rectificar a Díaz Ayuso".

"Su silencio lo hace cómplice, y no se puede votar en Andalucía a un partido que desprecia a nuestra tierra", ha aseverado Maíllo en referencia a Juanma Moreno y al PP, formación a la que ha afeado que "desprecia" a Andalucía.

DECLARACIONES DE ENRIQUE SANTIAGO

Sobre este asunto se ha pronunciado también este jueves, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, el cabeza de lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso en las próximas elecciones generales, Enrique Santiago, quien ha enmarcado estas declaraciones de Ayuso en el "desprecio" que, en su opinión, mantiene el PP en relación a "todos los pueblos de España y, especialmente, a los trabajadores".

Enrique Santiago ha valorado la PNL que ha presentado Por Andalucía para que "se reprueben esos comentarios" desde el Parlamento andaluz, y ha subrayado que "no hay campaña electoral" en la que desde el PP no se "hable mal del pueblo andaluz".

El también representante de IU ha replicado a las declaraciones de Ayuso que "el problema histórico de Andalucía ha sido la clase gobernante" en la comunidad, y "no los andaluces", y al respecto ha puesto de relieve que ha habido andaluces que emigraron a Cataluña, Madrid o País Vasco, y son "los que han hecho que esas sociedades crezcan económicamente y se desarrollen industrialmente con su trabajo", según ha defendido.