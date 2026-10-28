Gavira (Vox) expresa su consternación por la "magnitud de la tragedia" y apoyo a todos los afectados

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha expresado su consternación por la "magnitud de la tragedia ferroviaria" ocurrida este miércoles en la estación de Urda (Toledo) y ha trasladado apoyo y solidaridad a los afectados.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Manuel Gavira ha indicado que lo ocurrido es una "auténtica catástrofe que nos deja el corazón roto".

"Todo nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos. Nuestro apoyo y solidaridad con todos los afectados", ha indicado el vicepresidente segundo de la Junta, quien ha añadido que seguirán pendientes de las labores de rescate, deseando "una pronta recuperación a los heridos".