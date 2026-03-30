Gavira: Vox "no va a cambiar sus programas ni sus ideas en base a encuestas" sobre el 17M a las que no da "importancia"

El portavoz, y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Manuel Gavira, ha avisado este lunes de que su partido "no va a cambiar ni sus programas ni sus ideas en base a las encuestas" de intención de voto, a las que concede "importancia cero".

Así lo ha trasladado el candidato de Vox en un audio remitido a los medios de comunicación este lunes, 30 de marzo, coincidiendo con la publicación de tres encuestas de intención de voto de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en los diarios 'ABC', 'La Razón' y 'El Español', que coinciden en apuntar que el PP-A que lidera Juanma Moreno podría revalidar la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, cuando obtuvo 58 escaños, tres más de los 55 que se necesitan en la Cámara andaluza para lograr ese objetivo.

Las mismas encuestas pronostican que Vox, en el peor de los escenarios para dicha formación, repetiría los 14 escaños que obtuvo en 2022 --la cifra más baja de la horquilla de entre 15 y 14 que le asigna la encuesta de GAD3 para 'ABC'--, o bien mejoraría sus resultados hasta alcanzar entre los 18 escaños que le augura la encuesta de Sociométrica para 'El Español' y los 16 que le pronostica el sondeo de NC Report para 'La Razón', con porcentajes de voto que oscilarían entre el 16,1% y el 14,9%, respectivamente, frente al 13,5% que alcanzó en 2022.

Manuel Gavira ha comentado este lunes que en su partido le dan "importancia cero" a estas encuestas que se han conocido en las últimas horas, y ha advertido de que "Vox no va a cambiar ni sus programas ni sus ideas en base a las encuestas".

Finalmente, el candidato de Vox ha señalado que lo que piensan en dicha formación es que, "para que el cambio real llegue a Andalucía, la alternativa sólo pasa por Vox".

