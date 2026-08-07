Gavira (Vox) señala a Sánchez por "negarse a aplicar" un acuerdo para el retorno de menores a Marruecos:"¿Qué pretende?"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, en una rueda de prensa en el Parlamento. Imagen de archivo.- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado al Gobierno central por "negarse a aplicar" un acuerdo con Marruecos para "favorecer" el retorno de los menores no acompañados que se encuentra en Ceuta.

"Existe un acuerdo con Marruecos para favorecer el retorno de los menores con sus familias y el Gobierno se niega a aplicarlo. El interés del menor no es ser separado de su familia y repartido por España. ¿Qué pretende Sánchez impidiendo que estos niños vuelvan con sus padres?", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

En esta línea, se ha sumado el portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, quien ha acusado a Marruecos de "utilizar a los menores como arma de guerra híbrida contra España".

"La respuesta no puede ser repartirlos por toda la nación. Eso solo recompensa la invasión y fortalece a las mafias que trafican con seres humanos. No al reparto. Sí al retorno", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

El pasado miércoles, Gavira aseguraba que Andalucía "se va a oponer" al reparto por parte del Gobierno central de los menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición de Vox en el resto de comunidades.

"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", afirmaba el vicepresidente segundo en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox, firmado entre Gavira y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recoge en su punto 12 el "rechazo frontal a la llegada de más inmigrante ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía".

"Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad", señala el documento.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este viernes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que exige el retorno a Marruecos de todos los menores migrantes no acompañados que entraron a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, y la paralización "inmediata" de su traslado a la Península.

En concreto, Vox pide el cumplimiento del 'Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado', firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007, cuyo artículo segundo, según recuerda, establece que debe garantizarse "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social".