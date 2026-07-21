El Geoparque de Granada obtiene la certificación como Reserva Starlight

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, durante su visita el complejo de astroturismo 'Los Coloraos' de Gorafe. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado una visita al complejo de astroturismo 'Los Coloraos' de Gorafe, en el Geoparque de Granada, con motivo de la obtención de la certificación como Reserva Starlight para sus áreas de mayor calidad de cielo nocturno.

Un reconocimiento internacional que acredita la excelencia de sus cielos para la observación astronómica y el firme compromiso del territorio con la protección frente a la contaminación lumínica.

Esta distinción sitúa al Geoparque de Granada entre los espacios mejor conservados de Europa para la observación de las estrellas y refuerza su posición como destino de referencia para el astroturismo, una modalidad turística en constante crecimiento que combina sostenibilidad, divulgación científica y desarrollo económico para el medio rural.

Rodríguez ha destacado que "este reconocimiento internacional supone una importante oportunidad de desarrollo para las comarcas del Geoparque. Confirma el enorme potencial que tiene como territorio de excelencia turística y científica. La protección de nuestros cielos no solo preserva un valioso patrimonio natural, sino que genera nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo para nuestros municipios".

Además, el presidente provincial ha subrayado que "la Diputación de Granada seguirá apostando por proyectos que conviertan nuestros recursos naturales en oportunidades de futuro, siempre desde el respeto al entorno y con la sostenibilidad como eje de todas las actuaciones".

En este sentido, ha añadido que "el Geoparque demuestra que es posible generar riqueza, atraer visitantes de calidad y fijar población en el medio rural a través de iniciativas innovadoras que ponen en valor nuestro patrimonio natural, cultural y científico".

Este nuevo logro se suma a la certificación como Destino Turístico Starlight, obtenida el pasado año en el marco de las actuaciones desarrolladas gracias al Plan de Sostenibilidad Turística, consolidando al Geoparque como uno de los principales referentes europeos para el desarrollo del astroturismo y de las actividades vinculadas a la observación del firmamento.

La nueva declaración como Reserva Starlight supone un paso más en este camino, al distinguir específicamente aquellos espacios que destacan por la excepcional calidad de su cielo nocturno y por su compromiso con la conservación de este recurso frente a la contaminación lumínica.

La certificación es fruto de una estrategia impulsada por la Diputación de Granada para convertir el Geoparque en un destino especializado en turismo astronómico, aprovechando unas condiciones naturales excepcionales y el resultado de años de trabajo, planificación y colaboración científica con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y empresas especializadas del sector.

ECOTURISMO

El turismo astronómico constituye actualmente uno de los segmentos del ecoturismo con mayor crecimiento a nivel internacional y representa un recurso estratégico para el desarrollo rural.

Se trata de una actividad sostenible, accesible para todos los públicos y perfectamente compatible con otros recursos del territorio, como la geología, el patrimonio cultural, la arqueología, la gastronomía o el turismo de naturaleza.

Además de favorecer las pernoctaciones y contribuir a la desestacionalización de la demanda turística, este tipo de turismo atrae visitantes nacionales e internacionales con un perfil de gasto medio-alto, interesados en experiencias auténticas, innovadoras y de calidad.

Del mismo modo, impulsa la creación de empleo ligado a la economía verde y contribuye a fijar población en los municipios rurales.

Con esta nueva certificación, el Geoparque de Granada fortalece su posicionamiento como un destino de ecoturismo donde ciencia, naturaleza, cultura y sostenibilidad convergen para ofrecer experiencias únicas bajo algunos de los cielos más espectaculares de Europa, consolidando una oferta turística diferenciada que genera nuevas oportunidades para el conjunto del territorio.