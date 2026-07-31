La Gerencia de Urbanismo de Córdoba finaliza las obras del nuevo puente de Alcolea que ya está abierto al tráfico

Visita al nuevo puente de Alcolea. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha finalizado las obras de construcción e instalación del nuevo puente sobre el arroyo de Guadalbarbo, en la barriada de Alcolea. La nueva infraestructura, que fue adjudicada a la empresa Sepisur XXI, ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y desde la mañana de este jueves, día 30 de julio, ya está abierta al tráfico rodado en sus dos carriles.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, este nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo se sitúa a unos 50 metros, aguas abajo, del actual de Los Piconeros y, junto con los correspondientes ramales de acceso, dispone de un anchura de diez metros, casi el doble que el actual, que permite la implementación de dos carriles de circulación de 3,50 metros de anchura.

La longitud total del nuevo puente es de 41,35 metros de luz sin ningún apoyo intermedio y se ha optado por la solución de puente mixto con losa de hormigón y arco metálico; para su implantación ha sido necesario expropiar un total de 3.266,46 metros de terrenos anexos a la obra.

Las obras comenzaron en el mes de julio de 2023, pero tuvieron que paralizarse pocos meses después por la redacción de un proyecto modificado para ejecutar trabajos de cimentación y consolidación de la losa central que no estaban previstos en el primer proyecto de obra. Este proyecto modificado ha supuesto un incremento en el presupuesto de un 14%.

La infraestructura construida permite, por un lado, proteger del deterioro por el tráfico el antiguo puente de Alcolea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, del otro, mejora la movilidad en la zona, con la implantación de los dos carriles de circulación, y especialmente el acceso a las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea, con las que conecta de forma directa.

En la mañana de este jueves, el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, han acudido a la apertura al tráfico de este nuevo puente. Acerca de esta obra, el regidor ha señalado que "con la reapertura al tráfico rodado finalizan los trabajos para una infraestructura muy necesaria en Alcolea".

También, ha apuntado que "el nuevo puente mejora de forma sustancial la movilidad en todo este entorno y, además, nos permite proteger el antiguo puente que ahora quedará como paso peatonal, pero sin afección de tráfico de vehículos", al tiempo que ha manifestado que "ha sido una obra compleja que ha precisado de un modificado, pero que finalmente ha concluido y supone un salto de calidad en la movilidad y en la preservación del patrimonio histórico de Alcolea".