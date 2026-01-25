El Gobierno aclara a IU que el control del cangrejo americano en el arroyo Bejarano, en Córdoba, compete a la Junta

Archivo - Frondosas y juncos en la ribera de la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano, en Córdoba - MITECO - Archivo

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha explicado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que "las medidas de control de las poblaciones del cangrejo rojo americano" en el arroyo Bejarano, en el término municipal de Córdoba, "corresponden a la Junta de Andalucía".

Así lo ha destacado el Ejecutivo central, en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado a Santiago, quien preguntó, también por escrito, "qué valoración hace el Gobierno sobre el primer registro científico" que confirma la presencia de la citada especie invasora "en el cordobés arroyo Bejarano".

También quiso saber el diputado por Córdoba "¿qué medidas de manejo, que incluyan el control temprano de las poblaciones del mencionado cangrejo rojo americano y su seguimiento continuado, se están llevando a cabo en esa cuenca fluvial de Sierra Morena, y en el arroyo Bejarano en concreto?".

En este sentido y en la exposición de motivos de su pregunta, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha explicado que "el arroyo Bejarano, ubicado en sierra Morena Central, en el término municipal de Córdoba, con una longitud de unos 10,22 kilómetros, figura como Reserva Natural Fluvial desde 2015. Se encuentra en un entorno de gran valor ecológico, caracterizado por un bosque de galería en las riberas y dehesas de quercíneas en las zonas adyacentes".

Se da la circunstancia, según ha añadido Santiago, que "el cangrejo rojo americano (procambarus clarkii), especie invasora que produce daños ecológicos alterando los ecosistemas, ha sido registrado científicamente por primera vez en el arroyo Bejarano", y "así ha quedado reflejado en un artículo en 'Trianoi', la revista científica de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural".

En dicho artículo se ha reflejado "esta especie invasora fue introducida en España en los años 70 y ha causado daños ecológicos en varios ecosistemas por alterar las comunidades de macróftos acuáticos, aumentar la turbidez del agua, reducir las poblaciones de anfbios y como vector de enfermedades".

De hecho, "el cangrejo representa una amenaza para la fauna local, entre la que destaca el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus), una especie vulnerable a la extinción y para la que se han realizado programas de conservación en el entorno del arroyo" y, en consecuencia, "la presencia del cangrejo rojo americano en el Bejarano representa una amenaza ecológica de gran impacto para la integridad de este ecosistema", siendo "urgente implementar medidas de manejo que incluyan el control temprano de sus poblaciones y su seguimiento continuado".

RESPUESTA DEL GOBIENO

Ante ello, el Gobierno de la Nación ha respondido que "las medidas de control de las poblaciones del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) en esta cuenca fluvial de Sierra Morena corresponden a la Junta de Andalucía", y dicha especie "está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, habiéndose definido medidas para su control".

Junto a ello, el Gobierno central ha explicado que el cangrejo rojo americano "es una especie exótica invasora ampliamente extendida en España, y especialmente en Andalucía, por lo que su presencia en nuevos ámbitos geográficos de esta comunidad autónoma viene siendo identificada durante los últimos años".

"Su gestión --ha añadido-- corresponde a la Administración autonómica, en virtud de la distribución competencial relativa a la flora y fauna continentales" y, en cuanto a la presencia del cangrejo rojo americano en el arroyo Bejarano, "desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se toma nota de esta información a efectos estadísticos".