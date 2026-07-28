El Gobierno activa la plataforma digital 'Carpeta Justicia' en Andalucía para "facilitar las tramitaciones judiciales"

Archivo - Teléfono móvil. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital 'Carpeta Justicia' en Andalucía con el objetivo de que los ciudadanos, profesionales y empresas puedan consultar notificaciones, resoluciones, señalamientos de juicios o comprobar el estado de expedientes judiciales desde su dispositivo móvil u ordenador.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado en una nota de prensa que la plataforma online también permite resumir o anonimizar documentos y consultar citas previas en el Registro Civil, los tribunales y las gerencias territoriales de Justicia, entre otros.

"La plataforma suma más de 800.000 usuarios en toda España, debido a la facilidad que transmite a la hora de actuar como nexo entre la Administración de Justicia, los profesionales y la ciudadanía, que pueden hacer múltiples gestiones de forma ágil, segura, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten", ha afirmado la delegación.

'Carpeta Justicia' se encuentra disponible en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de justicia como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además también cuenta con la disponibilidad de la Comunidad de Madrid, La Rioja, el Principado de Asturias, Galicia, Canarias, la Comunidad Valenciana y en los órganos centrales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

"En total, una vez incorporada Andalucía, la plataforma del Ministerio ya da cobertura al 74% de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas", ha incidido la delegación del Gobierno para corroborar el "éxito" de la plataforma.

'Carpeta Justicia' sigue con su consolidación como herramienta digital de referencia del Servicio Público de Justicia y ya supera los 800.000 usuarios únicos. Entre los profesionales colegiados, más del 37,2% ya la utiliza como herramienta habitual. Destaca el colectivo de procuradores, donde el grado de implantación alcanza el 91,6%.

El despliegue de esta herramienta en todo el país está enmarcada en la estrategia de digitalización de la Justicia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una estrategia que incluye herramientas digitales, de inteligencia artificial y de automatización que están "reduciendo los tiempos de tramitación de procedimientos, mejorando la gestión de los órganos judiciales y facilitando un acceso más rápido y sencillo a la Justicia para la ciudadanía", ha concluido la delegación.