Gobierno acusa a la Junta de "deslealtad" y defiende que se ha contactado con ccaa sobre el abono único de transporte

Archivo - Estación de tren - ASOCIACION AMIGOS FERROCARRIL BAZA - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha manifestado este viernes que la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha mantenido encuentros con los representantes autonómicos para explicar el proyecto del abono único del transporte y ha acusado a la Junta de Andalucía de "deslealtad institucional" por afirmar que no ha habido contactos con las comunidades.

Fuentes del ministerio se han pronunciado así a raíz de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, haya criticado este viernes que el Ejecutivo nacional no haya convocado a las comunidades en una conferencia sectorial para concretar los detalles del abono único de transporte que anunció Pedro Sánchez.

Según el ministerio, las declaraciones de Carolina España "no son ciertas y suponen una deslealtad institucional a la relación entre administraciones".

Ha defendido que Sara Hernández, el pasado mes de mayo, "se reunió con todos los directores generales de las diferentes autonomías en una comisión de Transportes y les informó del programa de abono único", de manera que "todos estaban al corriente desde entonces".

En esa cita, además, "se comprometió a tener reuniones bilaterales para ver los desarrollos técnicos con todos aquellos gobiernos que quieran ir avanzando en las diferentes fases del proyecto, algo que se producirá una vez se apruebe el real decreto", según las mismas fuentes.

El ministerio ha señalado que el abono único "tendrá luz verde el próximo martes en el Consejo de Ministros junto a la prórroga de las ayudas al transporte".

"En apenas una semana se ha realizado el anuncio y se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Este Gobierno cumple con el desarrollo y la mejora de los servicios públicos, mientras que otros, como el del PP en Andalucía, se los cargan como ocurre con la sanidad", según el ministerio.

En cualquier caso, ha celebrado que Andalucía "quiera adherirse al abono único", porque "será buena iniciativa cuando el Gobierno andaluz está dispuesto a unirse". El ministerio ha emplazado al resto de comunidades gobernadas por el PP "a sumarse igualmente para favorecer a sus ciudadanos".