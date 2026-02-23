Centro Andaluz de las Letras inicia el ciclo 'Círculo Negro' en Huelva con un encuentro de la escritora Marina Sanmartín

La escritora Marina Sanmartín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone en marcha un nuevo ciclo dedicado a la novela negra, bautizado como 'Círculo Negro', que tiene prevista su primera sesión en Huelva con la escritora Marina Sanmartín en relación a su última obra, 'La doble desaparición de Abril del Pino' (editorial Salamandra).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la autora conversará con la librera Estrella Villalba el miércoles, 25 de febrero, a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, con entrada libre hasta completar aforo.

El Centro Andaluz de las Letras ha diseñado el ciclo 'Círculo Negro' en torno al género de la novela negra y prevé actividades en toda Andalucía a lo largo del año. Como ha dicho algún crítico, la novela negra ha sido, desde sus orígenes, "un instrumento crítico que narra conflictos de clase, de etnia y de género". "Cuando la novela negra deja de ser incómoda, pierde su utilidad", ha señalado la Junta.

Al respecto, Ludwig Wittgenstein, profesor de Filosofía en Cambridge y aficionado a la novela criminal, opinaba que "hay más sabiduría en la serie negra que en las revistas de pensamiento".

En este primer encuentro Marina Sanmartín y Estrella Villalba abordarán la identidad, la memoria y las ausencias, muy presentes en la novela de Sanmartín, y reflexionarán sobre lo que permanece tras una desaparición y sobre los silencios que acompañan a toda historia.

La novela 'La doble desaparición de Abril del Pino' transcurre en vísperas de las fiestas navideñas cuando la famosa escritora de novela policíaca Abril del Pino desaparece repentinamente. El inspector José Manuel Castillo, investigador del caso, no tarda en dirigir su mirada hacia la librería Las palabras mágicas. La obra se ambienta en Madrid y Valencia y es un claro homenaje de esta amante de los libros y de la literatura a la novela clásica de misterio.

Marina Sanmartín es lectora, escritora, periodista y librera, además de gestora de la librería madrileña 'Cervantes y Compañía'. Amante de los libros, ha publicado cinco novelas y ha ganado el Premio a Mejor Novela del festival Valencia Negra 2022 con 'Las manos tan pequeñas'. Un año después publicó su primer ensayo 'Desde el ojo del huracán. Una historia íntima de las librerías'. Es colaboradora habitual de 'ABC Cultural' y la Ser.