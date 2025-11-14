El Gobierno acusa a Moreno de "atacar a las víctimas" por pedirle a Amama los datos del cribado del cáncer de mama

La ministra de Sanidad, Mónica García, (d) y la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol (2i) durante la reunión mantenida el día de hoy. A 30 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "atacar a las víctimas" por pedirle a la Asociación Amama los datos que ella maneja sobre los fallos del cribado del cáncer de mama. La petición ha llegado ya vía requerimiento, en el que la Junta da diez días a la entidad para que facilite las cifras y los casos.

"Da igual si es un atentado terrorista, un desastre climático o una incompetencia sanitaria. La primera regla del PP siempre es atacar a las víctimas". Con este mensaje en sus redes sociales, Mónica García ha reprochado al Ejecutivo de Moreno el paso dado. En concreto, mediante este requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press este jueves, y que firma la dirección gerente del SAS, Valle García, se solicita a Amama información que pueda disponer la asociación relativa "a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno".

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido un escrito a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama para requerirle "formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Este paso dado por la Administración autonómica se produce después de que la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, confirmara que la entidad ha presentado ya 25 denuncias --reclamaciones patrimoniales-- de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

Claverol aseguraba esta semana que la asociación tiene estudiados y documentados más de casos de pacientes que ya tienen cáncer de mama y que reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por provincias, seis son de Almería; 16 en Córdoba; once en Granada; catorce en Cádiz; 22 en Málaga; trece en Jaén; catorce en Huelva y 189 en Sevilla.

Frente a estos números, la presidenta de Amama sostenía que las cifras ofrecidas por la Junta tras la segunda reunión de la comisión de seguimiento del cribado "no cuadran ni por cantidades ni por provincias". Ángela Claverol manifestaba que "siguen llegando casos todos los días y ya tenemos más de 4.000". La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado (2.317) pendientes de que se les hagan pruebas --concretamente, ecografías--, para las que la Junta se ha puesto como fecha tope el 30 de noviembre.

La responsable del SAS en su escrito, dirigido a la presidenta de Amama, agrega que "este requerimiento se formula con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública, y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas".

"La información que se aporte será tratada con absoluta confidencialidad y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial", precisa la responsable del SAS en su requerimiento, en el que agradece "por anticipado" a Amama "la colaboración obligada que deriva de la normativa citada", y queda "a la espera de recibir la información requerida en el plazo indicado".

La directora gerente del SAS justifica este requerimiento señalando que, "en los dos últimos meses, la Asociación Amama ha realizado diversas manifestaciones públicas relativas a supuestas incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama, señalando la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por esta Administración sanitaria".

Valle García añade que "la Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama --en cuya actividad esta asociación participa-- ha trasladado de forma continuada información completa, precisa y contrastada", y "en dicho marco se ha informado tanto de las mujeres en las que se detectó una falla de información como de aquellas derivadas al ámbito hospitalario tras un hallazgo radiológico probablemente benigno que pudieron experimentar un retraso en la realización de la prueba complementaria indicada conforme a los tiempos clínicos establecidos".

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", señala la directora gerente del SAS, que justifica así este requerimiento "en virtud de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad interior y salud pública", y, "especialmente, en atención al deber de colaboración establecido" en legislación vigente.