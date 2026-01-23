El Gobierno agradece a personal sanitario, de emergencias y voluntarios su labor tras el accidente de Adamuz (Córdoba)

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saludan a miembros de los servicios de emergencias en Adamuz (Córdoba) tras el accidente sufrido entre dos trenes. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dedicado palabras de agradecimiento este viernes a "todos los profesionales de los distintos servicios de las diferentes administraciones: sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, a la Unidad Militar de Emergencia (UME), personal de Renfe y Adif", a "todos" los "grandes profesionales que han participado en las tareas de rescate y atención en este trágico accidente, y especial al pueblo de Adamuz", por su papel "en la atención a las víctimas" del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en dicha localidad cordobesa.

Así lo ha trasladado el delegado en un comunicado en el que han recordado que en dicho accidente han perdido la vida 45 personas, así como han resultado heridas "de diferente consideración" más de una veintena de personas.

Tras expresar su pésame a familiares de fallecidos y desear una "pronta recuperación" de los heridos, Fernández ha asegurado que "estos profesionales, que en el caso del Gobierno de España han representado alrededor de 1.250 efectivos --la mayoría de la Guardia Civil, con 976 agentes--, han demostrado su capacidad de empatía y no han dudado en actuar para salvar vidas, estando en el terreno desde el primer momento para intentar mermar las trágicas consecuencias de un accidente de tal envergadura, siempre en coordinación con el resto de las administraciones que han participado y con la extraordinaria colaboración del pueblo de Adamuz".

Para ellos, el delegado ha trasladado un "especial agradecimiento" y su "absoluta gratitud y reconocimiento porque, encabezados por su alcalde, han representado lo mejor de nuestro país". "Habéis demostrado vuestra absoluta entrega, empatía y solidaridad para atender a cada una de las personas afectadas, convirtiendo vuestro auxilio en el mayor consuelo posible", ha valorado el delegado en un mensaje dirigido a estas personas.

"El trabajo, la entrega, el esfuerzo y la capacidad de empatía de todos ha sido extraordinario para llevar a cabo las duras tareas que la situación requería, además de la celeridad en la organización y puesta en acción, como demuestra el tiempo que transcurre desde la primera llamada del conductor del Iryo hasta la llegada de la primera patrulla de Guardia Civil al lugar del accidente", ha agregado Pedro Fernández.

Según ha subrayado el delegado, desde ese momento se han desplegado sobre el terreno, hasta la localización de los últimos cuerpos, 976 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, como Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Unidad de Reserva, Especialistas en Policía Judicial y de apoyo desde órganos centrales, entre otros".

También se ha referido a la Dirección General de Tráfico (DGT), por su labor "para garantizar la fluidez en las carreteras para el traslado de las víctimas y el acceso de los servicios de emergencias".

Igualmente, Pedro Fernández ha agradecido "la actuación esencial de más de 50 efectivos de la UME, con el apoyo de una quincena de vehículos, en las tareas de estabilización de los vagones accidentados, desarrolladas por el equipo de búsqueda y rescate urbano USAR, con el fin de dar seguridad en los trabajos del resto de servicios de emergencias". "Gracias por vuestro trabajo. Siempre os encontramos en las peores circunstancias y conseguís que las duras consecuencias se minimicen", ha añadido.

Fernández también ha tenido palabras para reconocer el trabajo de Protección Civil y de la Policía Nacional, encargada de la organización de dispositivos en la ciudad de Córdoba por efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para atender a heridos y familiares de afectados por el accidente.

"A pesar del gran dolor por la pérdida de 45 vidas, tenemos que reconocer la excelente labor de los servicios públicos y la extraordinaria coordinación de todas las administraciones", ha destacado Fernández, que ha finalizado apostando por "la unión, por el trabajo codo con codo y todos a una para demostrar el alto nivel de nuestro Estado".