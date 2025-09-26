El Gobierno analiza con Enagás los proyectos de hidrógeno verde para Andalucía, declarados de Interés Común Europeo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, con la directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagás, Susana de Pablo. - DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recibido a la directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización Enagás, S.A., Susana de Pablo, para analizar la implantación de los proyectos de hidrógeno verde en la comunidad por parte de esta empresa española, que cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) al estar calificado como proyecto de Interés Común Europeo.

En el encuentro, Fernández ha destacado "el papel estratégico que España, y concretamente Andalucía, está adoptando en estas iniciativas por ubicarse en la senda del impulso a la transición energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implantación del hidrógeno verde como un medio limpio para el funcionamiento energético de determinados procesos industriales y sistemas de transporte pesado, además de colaborar en la autosuficiencia energética del país".

Asimismo, ha subrayado el impulso del Gobierno de España en la construcción de plantas en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz), con una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y la producción de hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno, a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (Perte ERHA), de 303,75 millones de euros, según ha recordado el Gobierno en una nota de prensa.

Este encuentro se enmarca dentro del proceso del Plan de Participación Pública de la red de hidrógeno en 20 municipios andaluces, punto de inicio de la fase para la construcción de la red, que contará con dos tramos en Andalucía.