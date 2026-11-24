Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de este miércoles, 25 de noviembre, un proyecto de ley de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

Así figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press. Cabe recordar que a principios de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dio a conocer la "instrucción" de "constituir un grupo de trabajo donde se incluyan varias consejerías" del Gobierno autonómico para reunirse con los "sectores afectados" tras el siniestro ferroviario de Urda, así como para articular ayudas similares a las puestas en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó la muerte de 46 personas.

Así lo trasladó la vicepresidenta tercera y consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien explicó que en ese grupo de trabajo estarán representadas las consejerías de Presidencia, Turismo y Justicia, Economía, Empleo y Fomento, y precisó que "en principio la idea es recuperar" para las víctimas de Urda el mismo importe de las ayudas "que se aprobaron en su momento para los fallecidos y heridos del accidente de Adamuz".

"Estamos hablando de un pago único de 14.424 euros por cada víctima mortal", concretó la consejera, que indicó que, además, "se establecieron diferentes categorías" de ayudas para los heridos, de las que la máxima contemplaba un importe de 16.828 euros.