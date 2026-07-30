El Gobierno andaluz nombra a cinco nuevos delegados territoriales en Córdoba

El Edificio Administrativo Plaza de la Constitución, que acoge a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba y a delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha nombrado este jueves a los titulares de las diez delegaciones territoriales con las que cuenta en Córdoba, el mismo número, aunque con diferente estructura, del que ya disponía, junto a la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, siendo cinco los nuevos nombres que se sitúan al frente de otras tantas delegaciones, mientras que, de los cinco que salen, dos han ascendido a otros cargos en el escalafón del Ejecutivo andaluz.

En concreto, las nuevas incorporaciones son las de la delegada territorial de Sanidad y Consumo, María Jesús Campos, que sustituye en el cargo a María Jesús Botella; el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Carlos Moreno, quien releva en esta responsabilidad a Dolores Sánchez, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, quien ocupa el puesto que hasta ahora estaba en manos de Rafael Martínez.

También son nuevos delegados territoriales en Córdoba la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Marina Montes, quien sustituye en el cargo a María Dolores Gálvez (delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo), quien ha sido nombrada directora general de Planificación y Evaluación del Sector Público, cerrando la lista de incorporaciones el nuevo delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Alejandro Hernández.

En este último caso, las responsabilidades en materia de Justicia y Administración Local las tenia como delegada territorial Raquel López, quien ha sido nombrada nueva delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sustituyendo en el cargo a Francisco Acosta, quien, por su parte, ha sido nombrado nuevo director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera.

Por su parte, continúan al frente de sus respectivas delegaciones, aunque con cambios en las estructuras de las mismas, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Agustín López; el delegado territorial de Educación, Diego Copé; la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y de Fomento y Movilidad, Carmen Granados, y el delegado territorial Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Eduardo Lucena.

NUEVOS DELEGADOS

En cuanto al currículum de los nuevos delegados, María Jesús Campos (Sanidad), nacida en Córdoba en 1965, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, especialista en Medicina del Trabajo y máster en Prevención de Riesgos Laborales, con especialización en Seguridad, Higiene y Ergonomía. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Médicos Inspectores de la Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social desde 2010.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y Muface, donde ejerció como directora provincial en Córdoba. Desde 2020 ha desarrollado su actividad en la Junta de Andalucía, primero como jefa del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, donde coordinó la estrategia de vacunación frente al Covid-19. Desde marzo de 2024 ha ocupado el cargo de subdirectora de Planificación de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Por su parte, Alejandro Hernández (Turismo), nacido en Madrid (1964), estudió Derecho en la Universidad San Pablo CEU, donde se licenció en 1985. Además, es máster en Dirección de Empresas y Experto Universitario en Derecho Registral e Inmobiliario por la Universidad Complutense de Madrid.

Su carrera profesional se centró durante más de dos décadas en la Abogacía, y tuvo su propio despacho. También he ejercido como agente de la propiedad inmobiliaria. En 2018 abandonó la abogacía para recoger el acta de diputado en el Parlamento de Andalucía, donde también fue portavoz del Grupo Parlamentario Vox.

Por su lado, Marina Montes (Empleo), nacida en Córdoba (1979), es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ETEA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito empresarial, la gestión y las relaciones institucionales, desarrollada como empresaria, consultora y directiva, con especial dedicación en la última década a la comunicación y la digitalización de negocios.

Desde julio de 2023 y hasta su nombramiento como delegada territorial ha sido asesora del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba, con funciones de asesoramiento institucional, coordinación con entidades económicas y sociales y apoyo a la acción del gobierno municipal.

Por su parte, Carlos Moreno (Servicios Sociales), nacido en Dos Torres (Córdoba) en 1987, ha desempeñado desde junio de 2023 hasta julio de 2026 el cargo de jefe de Gabinete de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Con anterioridad, entre septiembre de 2022 y junio de 2023, fue coordinador de Gabinete de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Cursó estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en EUSA, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Inició su trayectoria profesional en los ámbitos de la comunicación, la producción cultural y la organización de eventos. En el ámbito público, fue concejal del Ayuntamiento de Dos Torres entre 2015 y 2022, incorporándose en 2018 como asesor del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba. Desde 2016 es presidente del Partido Popular de Dos Torres.

Por último, entre los nuevos delegados se sitúa Daniel García-Ibarrola (Sostenibilidad), que es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por ETEA y Máster en Marketing y Gestión Comercial por ESIC. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos financiero, comercial, institucional y de sostenibilidad. Tras iniciar su carrera en la Caja de Ahorros de Córdoba e Icosa, desarrolló gran parte de su trayectoria en El Corte Inglés, donde trabajó entre 1995 y 2023 desempeñando responsabilidades en dirección, marketing, relaciones institucionales, patrocinios y sostenibilidad.

Desde 2023 es noveno teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de diversos organismos y empresas municipales, combinando experiencia en gestión empresarial, representación institucional y desarrollo de proyectos sostenibles.