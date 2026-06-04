Gobierno anticipará casi 400 millones para reparar infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de Jaén

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (d), en la rueda de prensa, junto al secretario general, Pedro Carlos Garrido. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anticipará cerca de 400 millones de euros para financiar el 100% de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por el tren de borrascas en 94 municipios de la provincia.

En una comparecencia acompañado por el secretario general de la Subdelegación, Pedro Carlos Garrido, ha destacado el "intenso trabajo realizado por el equipo técnico" de esta administración "para responder a las necesidades de los ayuntamientos".

Ha precisado, además, que, hasta la fecha, el Ministerio ya ha ordenado el pago de 216 millones de euros a 59 ayuntamientos. "Una cifra que seguirá creciendo en las próximas semanas hasta llegar a los cerca de 400 millones para prácticamente la totalidad de los municipios jiennenses", ha añadido.

También ha anunciado la ampliación para Alcalá la Real, Baeza y Porcuna como beneficiarios que cumplen los requisitos para recibir el 100% de la financiación y cerca de 46 millones de euros irán destinados a la Diputación de Jaén para la mejora de su red viaria.

"El Gobierno de España reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria, primero para la protección de las personas, con el despliegue de efectivos de diferentes organismos de la Administración General del Estado en la provincia, y cuando finalizó la emergencia, el 7 de febrero, al destinarse una cantidad récord para ello, 7.200 millones de euros en ayudas para todos los sectores afectados: desde particulares a autónomos pasando por ayuntamientos y agricultores", ha valorado.

Lo hizo, según ha recordado, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

De esa cantidad, una parte importante está destinada a los ayuntamientos, concretamente 2.000 millones para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas. En esta cifra, se engloban los 400 millones gestionados para la provincia de Jaén.

"Uno de cada cuatro euros comprometidos en la convocatoria (Andalucía-Extremadura), va a venir a la provincia de Jaén. Además, la mayor inversión por municipios en Andalucía, tendrá lugar en el municipio de Jaén capital, con más de 86 millones de euros", ha destacado Fernández.

El subdelegado se ha referido "a distintos ejes de actuación, donde no sólo se vendrá a paliar los daños sufridos", sino que "también se ha buscado la planificación de actuaciones de prevención, que vengan a evitar el mayor volumen posible de nuevos daños ante hipotéticos próximos episodios catastróficos ligados al cambio climático".

Igualmente, ha subrayado que la mayor inversión en Andalucía en un solo eje de actuación y con alrededor de 160 millones de euros, tendrá lugar en el eje río Eliche, Jaén-Los Puentes y río Guadalquivir en los términos de Villanueva de la Reina, Andújar y Marmolejo.

MÁS DE 2.500 ACTUACIONES

En el ámbito provincial, se van a desarrollar más de 2.500 actuaciones de reparación, reconstrucción o prevención, por lo que ha valorado y agradecido el trabajo realizado por el equipo técnico de la Subdelegación del Gobierno a la hora de supervisar y gestionar estas ayudas con el objetivo de que cumplieran con los requisitos del decreto-ley. El periodo de ejecución y justificación por parte de los ayuntamientos es de tres años.

Así, las ayudas irán destinadas a la reparación de carreteras y caminos, reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados o a restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención. También se incluyen obras de prevención, como encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones, desvío de cauces, separación de pluviales, diques, canalizaciones y colectores.

En este sentido, Fernández ha aludido al "impulso a la economía municipal y local". "Serán los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo", ha señalado.

NOVEDADES

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, ha resaltado el hecho de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, "permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno".

A ello ha sumado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención "para evitar menoscabo en su tesorería" y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención "que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas".

Junto a ello, se contempla la posibilidad de impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe" y se amplía el período de ejecución a tres años. Cuestiones que, según ha subrayado, "refuerza el compromiso del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud".