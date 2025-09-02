El Gobierno aprueba una subvención para la rehabilitación de los Baños Árabes de Ferreira (Granada)

(I-D) La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra Portavoz, Pilar Alegría y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Cons - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación de patrimonio turístico, por importe máximo de 17,5 millones de euros. Entre los proyectos que se beneficiarán de esta iniciativa figura la rehabilitación y puesta en valor de los Baños Árabes de Ferreira (Granada).

En concreto, el Gobierno prevé destinar una subvención de 0,41 millones de euros para dicho proyecto del municipio granadino, según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros de este martes.

De estas subvenciones, el Ayuntamiento de Hostalric (Barcelona) recibirá el mayor importe, concretamente, de 2,9 millones de euros, para la rehabilitación del edificio principal (el Cavaller) del Castillo de Hostalric.

Le sigue el Ayuntamientos de Almadén (Ciudad Real), por un montante de 2,72 millones de euros, con rehabilitación de la "casa academia" de minas de Almadén para centro de Interpretación, exposiciones, archivo y promoción de actividades turísticas y patrimoniales de Almadén y su comarca.

Por su parte, la puesta en valor del patrimonio histórico con uso turístico del BIC conjunto histórico-artístico Cidade Vella de A Coruña recibirá un importe de 2,08 millones de euros.

A continuación, la lista es la siguiente: Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca y 1,99 millones de euros), Ayuntamiento de Esteribar (Navarra y 1,87 millones), Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real y 1,59 millones), Comunidad de Madrid (1,56 millones), Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante y 1,25 millones), Ayuntamiento de Auritz/Burguete (Navarra y 1,12 millones) y Ayuntamiento de Ferreira (Granada y millones 0,41 millones)

Respecto al plazo, serán subvencionables las actuaciones realizadas con anterioridad a la publicación de este Real Decreto y posteriores al pasado 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se aporte justificación motivada de que cada una de ellas tiene estrecha vinculación con el objeto de la subvención y que son actuaciones subvencionables.

La entidad beneficiaria de la subvención podrá contratar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos mediante los procedimientos de licitación correspondientes, así como proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.

"La norma tiene un impacto positivo en la mitigación del cambio climático y sobre el medio ambiente, al introducir obligaciones a los beneficiarios para que inviertan parte de la ayuda en proyectos de mejora de la eficiencia energética o de reducción de emisiones directas en sus instalaciones", según el comunicado.