El Gobierno afirma que su propuesta cubre una parte "significativa" de las necesidades de redes eléctricas en Andalucía

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández durante la rueda de prensa. A 19 de septiembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Emilio López - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido que la comunidad andaluza ve cubierta "una parte significativa" de sus necesidades de redes eléctricas" en la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, cuya fase de audiencia pública ha iniciado este jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En una nota de prensa, Fernández ha señalado que el documento es fruto de un proceso diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las comunidades autónomas, explicando a su vez que la Propuesta, que prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década, se orienta a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

Éste es precisamente "el objetivo que supondrá fortalecer nuestro desarrollo industrial, favoreciendo el mejor aprovechamiento de la generación renovable en la comunidad", ha remarcado el delegado, añadiendo que "plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas para responder a los grandes proyectos de hidrógeno, a los nuevos ejes ferroviarios, a la electrificación de puertos y a los crecimientos residenciales".

"Todo sin olvidar la vertebración del territorio al proyectar nuevos tendidos y mallados de las redes que alcanzarán áreas rurales, hasta ahora con menor cobertura, generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética", ha incidido.

Entre las actuaciones estructurales previstas en Andalucía, Fernández ha hecho mención al mallado de Jaén, desde Baza hacia Manzanares, que contribuye a electrificar la provincia; el de Andalucía con Extremadura, desde Puebla de Guzmán a Brovales; la finalización del mallado de Córdoba, las demandas de la llamada Faja Pirítica y los grandes proyectos de hidrógeno verde.

"A partir de ahora, y gracias al proceso de audiencia pública de los próximos dos meses, la Propuesta se verá enriquecida con nuevas aportaciones, consolidando así inversiones significativas en el refuerzo de la red eléctrica de Andalucía y en el desarrollo de proyectos industriales que permitan avanzar en la descarbonización y apostando por las energías renovables, en consonancia con la Agenda 2030", ha asegurado el delegado del Gobierno.

Según ha informado el Gobierno central, la Propuesta, fruto de las aportaciones de los encuentros mantenidos, elabora un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo, identificando zonas de especial interés y aplicando el principio rector de considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado. Como resultado, la Propuesta plantea un escenario consistente con el Pniec.

Con relación a las peticiones de acceso para demanda, se prevé un consumo de 375 TWh para el final de la década, con una punta de 61,4 GW, un 60% superior a la punta de 2024. Con relación al nuevo parque generador, se estima la integración de 159 GW de renovables, así como disponer de más de 22 GW de almacenamiento, considerando las ubicaciones más beneficiosas para el conjunto del sistema y la disponibilidad de recursos.