El ministro de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (Esp - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes la actualización de las entregas a cuenta de 2027, que supondrá la "cifra récord" de 31.692 millones para Andalucía, que recibirá en el próximo ejercicio hasta 33.817 millones de euros si se se suma la previsión de liquidación de 2025.

Así se destaca en una nota de prensa del Ministerio de Hacienda en la que se subraya que el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros implica "un aumento de los recursos del 8% para Andalucía el próximo año" en lo que se refiere a las entregas a cuenta, si bien, "si se suma la previsión de liquidación de 2025", esta comunidad autónoma "recibirá 33.817 millones, un 10,3% más de recursos que en 2026".

De esta manera, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 17 de noviembre, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de 2027 de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con el objetivo de "adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio".

Desde el Ministerio de Hacienda defienden que esta medida permitirá a las administraciones autonómicas y locales recibir en 2027 "la mayor financiación de su historia".

En concreto, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas del próximo año alcanzarán la "cifra récord" de 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026. Se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado mes de julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación. Se trata de un 9,1% más que en 2026.

En el caso de Andalucía, las entregas a cuenta de 2027 alcanzarán la "cifra récord" de 31.692 millones, un 8% más que en 2026. Si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 33.817 millones, es decir, "un 10,3% más que la recibida este año", según inciden en subrayar desde el Ministerio de Hacienda, desde donde remarcan que "nunca el Gobierno andaluz había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia".

El ministro Arcadi España ha resaltado que la aprobación de esta medida "garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales" y también muestra "el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar", ya que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación "dependen de las comunidades autónomas", ha puesto de relieve.

Además, el titular de Hacienda ha señalado que el incremento de los recursos para los territorios se debe "a la mejora de los ingresos como consecuencia de la buena marcha de la economía española, que crece por encima de la media de la UE, y al dinamismo del empleo con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social".

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Real Decreto-ley aprobado este martes también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las entidades locales, que recibirán la "cifra récord" de 31.826 millones de euros, un 8,8% superior a las transferidas en 2026. Si se incluye la previsión de liquidación del sistema de 2025, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5%.

De esta forma, el Gobierno reivindica que "también muestra su compromiso con la mejora de la financiación de las corporaciones locales, lo que les permitirá mantener y elevar el nivel de calidad de la prestación de los servicios públicos básicos", concluye el comunicado.