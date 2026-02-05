El Gobierno cifra en más de 230 los desalojados en Granada por riesgo de crecidas de ríos e inundaciones

Imagen del río Aguas Blancas desbordado tras el paso de la borrasca Leonardo este pasado jueves - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha informado este jueves de que un total de 234 personas han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva ante el riesgo por crecidas de ríos e inundaciones. La mayor evacuación se produjo en el municipio de Dúdar, donde 150 personas fueron trasladadas por la crecida del río Aguas Blancas. También se registraron desalojos en Órgiva, Villanueva Mesía, Pinos Genil, Cenes de la Vega o Montillana, entre otros.

Así lo ha indicado en rueda de prensa alrededor del mediodía en la que Montilla ha detallado que el Gobierno central ha movilizado desde el inicio del temporal más de 600 efectivos de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la provincia de Granada para hacer frente a las emergencias provocadas por la borrasca Leonardo.

La Guardia Civil ha realizado 148 auxilios en los municipios más afectados, donde han sido desalojadas más de 230 personas sin que se registren daños personales, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Granada en nota de prensa tras la comparecencia informativa de Montilla, quien ha subrayado que, pese a la magnitud de las incidencias registradas, "afortunadamente no se han producido daños personales de los que tengamos constancia", y ha agradecido la actitud responsable de la ciudadanía, así como la labor de todos los servicios públicos y de emergencias que trabajan sobre el terreno.

El dispositivo del Estado ha estado integrado principalmente por 542 efectivos de la Guardia Civil desplegados durante la jornada de este pasado miércoles y la madrugada de este jueves, que han realizado un total de 148 auxilios de distinta naturaleza en toda la provincia.

A ellos se suma la UME, que ha movilizado a 61 militares con 28 medios materiales, entre vehículos, maquinaria pesada, drones y remolques, con base operativa en Armilla. El Ejército ha llevado a cabo achiques de agua, construcción de diques de contención y retirada de obstáculos en municipios como Huétor Tájar, así como actuaciones con maquinaria pesada en Dúdar y Fuente Vaqueros.

Todas las actuaciones se están realizando en coordinación permanente con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos afectados, poniendo a disposición todos los medios estatales requeridos para la gestión de la emergencia, han destacado desde la Subdelegación, que ha informado de que borrasca ha provocado situaciones de aislamiento en varias localidades, que han sido una de las principales preocupaciones durante la madrugada.

En la Alpujarra, ha aludido a las importantes dificultades de comunicación en Órgiva, en concreto en la margen izquierda del río Chico, entre Bayacas y el núcleo urbano, debido a las inundaciones. También ha permanecido "incomunicado" Dúdar, en la Vega, por el anegamiento de la carretera de acceso. En la comarca de Guadix, los municipios de Polícar, Lugros y Beas de Guadix han quedado aislados por el corte de la carretera GR-4105, si bien ya se ha habilitado una conexión alternativa a través de un camino para restablecer parcialmente las comunicaciones.

Las incidencias se han extendido por toda la provincia, con especial afección en la cuenca del Genil --en municipios como Huétor Tájar, Fuente Vaqueros, Loja y Villanueva Mesía--, así como en la Alpujarra y el entorno de Sierra Nevada, donde se han registrado desbordamientos de ríos y balsas de agua en zonas urbanas.

En cuanto a las carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, se ha remitido a un informe de la Dirección General de Tráfico con 15 carreteras en la provincia cortadas en la mañana de este jueves, "la mayoría de carácter provincial, por desprendimientos, caídas de árboles e inundaciones".

Estas incidencias han afectado a la movilidad en numerosos puntos de la provincia y han obligado a activar dispositivos de vigilancia y señalización para garantizar la seguridad vial. Asimismo, el subdelegado ha advertido de la complejidad de la situación hidrológica, con varios ríos que han superado sus "máximos históricos". Entre los cauces con mayor caudal se encuentran el Genil a su paso por Loja e Íllora, el Frailes o Velillos, en Pinos Puente y Moclín, y el Cubillas en Deifontes.

CAUDALES ELEVADOS POR DESHIELO

Asimismo, los ríos Monachil y Dílar han registrado caudales muy elevados derivados tanto de las lluvias como del deshielo, aunque su situación tiende a estabilizarse. En este escenario, los embalses registran niveles muy altos y, en consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado desembalses preventivos en los pantanos de Quéntar, Cubillas --desde esta misma mañana de jueves--, La Bolera (Jaén) y El Portillo. Estas operaciones se regulan de forma permanente en función de la evolución de la cuenca para "evitar riesgos mayores".

El subdelegado ha insistido en la necesidad de mantener la máxima prudencia, especialmente ante el aviso naranja por vientos en la cuenca del Genil, Guadix-Baza y la Costa, así como por el elevado caudal de los ríos, y ha pedido a la ciudadanía que evite acercarse a los cauces o cruzar zonas inundables.

Montilla ha reiterado que el Gobierno de España mantiene activados todos los medios necesarios y la coordinación permanente con la Junta de Andalucía y los municipios afectados para responder a la emergencia y recuperar la normalidad lo antes posible.