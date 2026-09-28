El Gobierno concede una ayuda de 1,4 millones a la empresa Alucoat Inversión, ubicada en Linares (Jaén)

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en una foto de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido una ayuda por valor de 1,4 millones de euros a la empresa Alucoat Conversion SA, ubicada en Linares (Jaén), para la implementación de una novedosa línea de lacado de bobinas de aluminio.

El subdelegado ha explicado que esta empresa, es líder europeo en el lacado de aluminio y trabaja para sectores como la alimentación, farmacia, climatización y construcción. Esta ayuda viene a sumarse a los 1,8 millones de euros que se concedieron recientemente a cinco empresas de la provincia de Jaén para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y expansión empresarial.

Estas subvenciones han sido otorgadas a Nutrientes Foliares SA, de Quesada; Fábrica Jaén SL, de Jaén capital; Laboratorios Pedro Perales SL, de Úbeda; y DirectedMetal 3D SL, de Linares. "Hablamos de más de 3,2 millones de euros los que el Gobierno de España ha destinado a fortalecer la competitividad del tejido empresarial jiennense y fomentar la innovación como motor de crecimiento económico y generación de empleo", ha dicho Fernández.

DirectedMetal 3D SL va a recibir una ayuda pública de 249.184 euros para potenciar su tecnología de impresión 3D metálica. Nutrientes Foliares SA recibirá una subvención de 337.437 euros destinada a impulsar un proyecto de investigación y una línea de expansión de su actividad económica. Por su parte, Fábrica Jaén SL contará con una ayuda de 199.185 euros para desarrollar una nueva línea de galletas de alto contenido proteico adaptadas a los formatos tradicionales con mayor aceptación en el mercado.

Asimismo, Laboratorios Pedro Perales SL ha obtenido una subvención de 867.765 euros para la implantación de una plataforma de implantología digital orientada a la automatización y validación geométrica de prótesis de arcada completa.

Fernández ha apuntado que esta línea de apoyo del Gobierno de España ya ha respaldado otros proyectos empresariales en la provincia. En la convocatoria anterior, dos empresas jiennenses obtuvieron cerca de 743.000 euros para impulsar iniciativas innovadoras.

Así, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) concedió más de 478.000 euros a Desarrollos Tecnológicos Intelec SRL para el desarrollo de un sistema inteligente multimodal destinado al mantenimiento predictivo de plantas fotovoltaicas, un proyecto cuya inversión global supera los 562.000 euros.

Por otro lado, Ruster Fitness SL recibió más de 135.100 euros para poner en marcha una nueva línea de expansión basada en la adquisición de equipos de plegado y corte láser destinados a la fabricación de productos fitness, una actuación que cuenta con una financiación total superior a los 180.000 euros.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas mediante distintos instrumentos de financiación y apoyo a proyectos de I+D+i tanto en el ámbito nacional como internacional.