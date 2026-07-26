El Gobierno concede más de 23 millones al proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Los Guájares

Archivo - Central Hidroeléctrica - CUERVA - Archivo

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha concedido 23.065.584,23 euros al proyecto de la Central Hidroeléctrica Reversible de Los Guájares, en la provincia de Granada, dentro de la segunda convocatoria del programa de incentivos para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (Boralmac 2).

Según se recoge en una nota de la Subdelegación del Gobierno, el proyecto granadino, que quedará ubicado en el lado derecho de la Presa de Rules, en los términos municipales de Vélez de Benaudalla, El Pinar, Los Guájares y Padul, contempla una potencia de turbinación de 357 MW y una capacidad máxima de almacenamiento de 2.969 MWh, con unos costes subvencionables de 122.040.128,19 euros, según recoge la resolución definitiva de la convocatoria.

Las centrales hidroeléctricas reversibles funcionan como grandes sistemas de almacenamiento de energía. Estas instalaciones aprovechan la electricidad disponible en momentos de menor demanda para bombear agua hasta un depósito situado a mayor altura y, cuando el sistema eléctrico necesita energía, liberan esa agua para producir electricidad.

De este modo, permiten almacenar energía y utilizarla cuando es necesaria, facilitando una mayor integración de las energías renovables y aportando flexibilidad y seguridad al sistema eléctrico La actuación de Los Guájares es el único proyecto andaluz de los siete beneficiarios seleccionados en distintos puntos del territorio nacional.

En conjunto, el Miteco ha asignado 165 millones de euros en ayudas a esta segunda convocatoria del programa Boralmac. Ante el elevado importe de las solicitudes recibidas, el presupuesto se amplió en 75 millones de euros sobre los 90 millones previstos inicialmente. 2.071 MW de potencia Los siete proyectos seleccionados sumarán 2.071 MW de potencia de generación instalada y permitirán incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema eléctrico en 21.091 MWh.

Las centrales beneficiarias se localizan en Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, Cataluña y Galicia. La amplia mayoría de las ayudas adjudicadas, seis de las siete, se destinará a la creación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles, mientras que uno de los proyectos aprovechará infraestructuras ya existentes para mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico. Esta nueva edición del programa Boralmac da continuidad a la primera convocatoria, en la que se adjudicaron 100 millones de euros a cuatro proyectos de bombeo.

El objetivo de estas ayudas es dotar de mayor firmeza a las redes eléctricas en un escenario de creciente penetración de las energías renovables, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de gestión a la red y contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

En el proceso de selección de la convocatoria, además de la viabilidad económica de los proyectos presentados, se han tenido en cuenta las características técnicas que favorecen la integración de energías renovables no gestionables y su contribución a la resiliencia del sistema eléctrico, así como el grado de maduración administrativa de cada iniciativa. También se han valorado diferentes externalidades positivas, como la ubicación en municipios de reto demográfico o de transición justa, el impacto en la cadena de valor nacional o europea, la aceptación política y social en el territorio, criterios de igualdad de género y el grado de innovación de los proyectos.

En aquellos casos en los que se considere necesario, el IDAE podrá adelantar la ayuda adjudicada a la entidad beneficiaria para facilitar la financiación de los proyectos. Este adelanto podrá consistir, previo depósito de garantía, en un anticipo de la totalidad o de parte de la ayuda concedida.

FUNDAMENTALES EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Con esta línea de ayudas, el Gobierno busca fortalecer la infraestructura eléctrica, avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia de Almacenamiento Energético, mediante el apoyo directo a proyectos innovadores de almacenamiento hidráulico por bombeo.

Según el Ejecutivo nacional, las centrales hidroeléctricas reversibles están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la transición energética, ya que permiten almacenar energía y gestionar de forma más eficiente la variabilidad de la generación renovable, aportando firmeza, flexibilidad y seguridad al sistema eléctrico. Este tipo de instalaciones contribuye además a limitar posibles vertidos de energía procedente de fuentes renovables no gestionables y a maximizar su integración en el sistema, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y descarbonización a largo plazo.