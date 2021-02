El gobierno de Córdoba aclara a Ambrosio (PSOE) que "no se oculta nada" en la Oferta Pública de Empleo de 2020

CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano (PP), ha aclarado este viernes a la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Ambrosio, que "no se oculta nada" en la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Consistorio para 2020, suspendida cautelarmente por un juzgado en cuanto a los criterios sobre el cupo de personas con discapacidad, que el Consistorio pide que no se tengan en cuenta las plazas del área de Seguridad, ni personal interino.

En una rueda de prensa, el concejal ha declarado que "no hay nada oscuro", de modo que "si Ambrosio habla del tema es porque se ha convocado una mesa de negociación para tratarlo expresamente", por lo que "no ha descubierto ningún misterio, ni secreto". Además, ha subrayado que "es importante que no juegue con las fechas, porque la cronología exacta de los hechos está plasmada perfectamente en papel".

Según ha citado, "en el mes de julio de 2020 estaba lista la oferta pública tras sentarnos tres veces con la parte sindical", tras lo cual "en octubre se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se reciben requerimientos de subsanación y anulación de la Junta de Andalucía con un criterio que no compartimos para nada".

Así, "en noviembre, estando en plazo, se respondió extensamente con nuestro criterio, que pasa por no tener en cuenta para el cómputo global de la reserva de plazas de discapacidad ni las plazas del área de Seguridad, ni las ocupadas por personal interino", según ha señalado.

No obstante, ha puntualizado que "en enero, el escrito al que hace referencia Ambrosio, fechado el día 4, no llega al Ayuntamiento hasta el día 25", de manera que "se comunica desde el juzgado la interposición de recurso y demanda por parte de la Junta con los trámites habituales", como la solicitud del expediente, y se fija el 16 de marzo para celebrar la vista correspondiente.

Por tanto, Jordano ha advertido a Ambrosio de que "el gobierno local no ha ocultado desde octubre de 2020", porque "el requerimiento del juzgado no es hasta enero".

Además, ha detallado que el 11 de febrero recibieron el auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 "acordando la medida cautelar de suspensión" de la OPE, sobre la que ha admitido que "entorpece una Oferta Pública de Empleo que debería estar en marcha lo antes posible y no queremos perder más tiempo en eso".

RECONSIDERAR LOS CRITERIOS

Al respecto, el delegado de Recursos Humanos ha apuntado que "el letrado encargado del asunto el 22 de febrero ha planteado reconsiderar los criterios y eso es lo que estamos haciendo", algo de lo que "tiene conocimiento" la portavoz del PSOE, según ha precisado el edil.

Mientras, ha explicado que "los técnicos entienden que no se pueden tener en cuenta las plazas ofertadas para el personal de Policía y Bomberos, porque la rigidez de las pruebas físicas y de estado de salud no admite la presentación de perfiles con discapacidad", por lo que "estaríamos distorsionando la realidad estadística del fin perseguido con la reserva de discapacidad", ha mantenido.

En este sentido, el concejal ha remarcado que "si no se pueden presentar personas con discapacidad a esas plazas, no es fácil el encaje en el cómputo global".

Por otra parte, ha indicado que "por ley, el personal interino tiene un derecho reconocido a poder presentarse a su plaza cuando se oferta", de modo que "si un trabajador interino ve ofertada la plaza que ocupa dentro de una reserva con discapacidad y él no presenta esa discapacidad, se le puede estar privando de su derecho, lo cual tiene difícil encaje", ha abundado.

Tras subrayar que ha pasado "tres meses de negociación hablando con la parte sindical y a nadie le ha sonado descabellado, ni contrario a ley lo que se propone", el edil ha defendido que "se acogieron todas las propuestas de la parte sindical y están contempladas en esa Oferta Pública de Empleo".

A tal efecto, ha adelantado que la semana que viene se sentarán con la parte sindical para "ver cómo se soluciona esto entre todos", a lo que ha apostillado que "el equipo de Ambrosio cuando le tocó en su mandato llevó las plazas de reserva de la OPE de 2018 al paquete de promoción interna, sabiendo que no había aspirantes suficientes para atender la oferta para discapacidad". "Eso son trampas al solitario", ha enfatizado.

Además, ha expuesto que "se habla de una normativa demasiado reciente, en la que no está consolidado el criterio, que se está discutiendo todavía qué cupo corresponde: si el siete o el diez por ciento", algo que "viene de 2017", de forma que "no hay un criterio consolidado", ha insistido, para apostillar que "tan válida es una cosa como otra".

"SERVICIO CON TODAS LAS GARANTÍAS"

Incluso, Jordano cree que el criterio del Consistorio es "más lógico que el que se trataba de imponer por la Junta", que "no ha dado un no rotundo al criterio" del Ayuntamiento, ha agregado, a la vez que ha aclarado que "esto no ha sufrido desgaste temporal en el Oferta Pública de Empleo, sobre todo porque las que están en marcha son anteriores", dado que "son prioritarias las de 2018 y 2019, porque van a vencer antes".

Entretanto, ha declarado que "se cubran como se cubran, con el perfil que sea, tengan discapacidad o no", está "seguro de que se va a prestar un servicio con todas las garantías que corresponden".

Y sobre la materia de discapacidad, ha manifestado que "Ambrosio llega tarde a interesarse por estos temas, porque se le dio una oportunidad de oro hace seis años". A su juicio, "es bastante osado por su parte pretender comparar lo poco o mucho que se haya hecho en lo que va de mandato con el cero absoluto de lo suyo, porque puede hacer un ridículo espantoso". Aún con ello, el edil se abre a recibir sus propuestas para incorporarlas.