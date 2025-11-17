El gobierno de Córdoba defiende crear un servicio local con meteorólogos para "afinar mucho más" los avisos por temporal

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha defendido este lunes, como ya anunció este domingo el alcalde, José María Bellido, "complementar el nivel de avisos" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con "un servicio propio que, sin dejar de lado los avisos que la Aemet puede dar con carácter general, pero sí nos permita afinar mucho más e intentar concretar los fenómenos meteorológicos adversos".

Así lo ha manifestado el edil en una rueda de prensa, tras precisar que el alcalde ha decretado en la mañana de este lunes "el pase al nivel de preemergencia nivel cero", después de que en la web de la Aemet se ha publicado un aviso de nivel amarillo "a las 10,00 horas con efectos de las 10,00 horas", de manera que "estamos funcionando con una falta de previsión total por parte de la Aemet".

Al respecto, ha recordado que "este lunes se ha aprobado el protocolo de emergencia que se presentó el viernes", aunque "ese protocolo tiene una premisa, que es tener conocimiento con tiempo suficiente, un mínimo imprescindible, de los avisos de los posibles fenómenos meteorológicos con los que nos vamos a enfrentar".

En este caso, ha puesto como ejemplo lo ocurrido este lunes, donde "la Aemet decreta a las 10,00 horas que a las 10,00 horas empieza el aviso amarillo por posible concentración de agua de 15 milímetros cúbicos por hora", de modo que cree "no es la forma correcta de funcionar de la Aemet".

Todo ello, ha agregado, "aparte de otras consideraciones como las que el propio director de la Agencia ha declarado, en el sentido de que, por ejemplo, el pasado sábado, estuvieron dudando si declaraban amarillo o más naranja, porque era más bien amarillo oscuro".

En definitiva, Torrico ha subrayado que "ante esa falta de rigor del que se supone que es el máximo responsable de una agencia científica, nos vemos obligados a complementar ese servicio con expertos que sean muy conocedores de la meteorología local, que puedan dar una previsión un poco mayor a la hora de afrontar las emergencias por fenómenos climatológicos adversos".

"CONTRATACIÓN DIRECTA Y RÁPIDA"

En concreto, el portavoz ha detallado que la idea es hacerlo a través de un contrato, de forma que "hay otros ayuntamientos que ya lo tienen hecho, con meteorólogos más locales, especializados en la meteorología local". Para ello, ha aseverado que "se cumplirán los trámites administrativos necesarios, y a la mayor brevedad posible nos vamos a poner a funcionar".

Así, ha destacado que "es una cuantía que, por la referencia de otras poblaciones de nuestro entorno, no es para nada costoso", por lo que, según ha expuesto, "se puede hacer por un método de contratación más directo y más rápido".

Además, ha apuntado a "las herramientas meteorológicas que tienen a nivel general distintos satélites, abiertas y al alcance de todos" para la labor de los meteorólogos, si bien "lo que cambian son las interpretaciones que de esas herramientas se pueden hacer por un servicio o por otro", ha puntualizado.

Por tanto, "serán esos meteorólogos los que nos digan en función de la oferta que pidamos, si necesitan alguna herramienta más de las que no estén disponibles", aunque supone que "con lo que ya existe a nivel general, parece suficiente".

LA AVENIDA DEL CORREGIDOR

Preguntado por la Avenida del Corregidor, tras el paso del temporal y sus efectos en casas y bajos de la zona, el portavoz ha comentado que "hace falta una actuación muy seria y conjunta de varias administraciones, como el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", por "la característica orográfica y geográfica que tiene esa avenida, esa vaguada que está muy por debajo del nivel de la Avenida Vallellano".

Al hilo, ha dicho que no sabe "cómo en su día se pudo plantear la construcción de viviendas de esa forma", a lo que ha agregado que "a día de hoy, tenemos que procurar que los efectos, cuando se den estas lluvias tan fuertes que se dan últimamente, sean los menos posibles".

"Lo importante es que ahí se tengan las labores de prevención, como se ha hecho, y que también se actúe rápidamente en el caso de algún problema de integridad física, como también se hizo el pasado sábado", ha declarado el edil.

Según ha mantenido, "el problema de la Avenida del Corregidor es que está donde está y a partir de ahí tendremos que poner las soluciones, que dependen no sólo del Ayuntamiento, sino fundamentalmente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como ya lo saben los vecinos desde hace tiempo".

En cuanto a la limpieza de arroyos, el edil ha mencionado que desde el Ayuntamiento "se ha intentado concretar un principio de acuerdo" con la CHG, pero "a día de hoy no se ha producido la concreción de ese acuerdo". Desde el Consistorio están "abiertos a concretarlo de la forma que se estime oportuno y no sentamos desde ya, pero si es un acuerdo entre dos y la otra parte no colabora y no es proactiva a la hora de concretar el acuerdo, lo tenemos complicado", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que "ha habido incidencias importantes en otros municipios, uno de ellos gobernado por IU, que aquí exige unas cuestiones que imagino que tendrán aseguradas que en sus municipios, tipo Almodóvar del Río, también se cumplen".

PIDE "PRUDENCIA" A LA OPOSICIÓN

De este modo, el concejal ha pedido "ser un poco prudentes con esto, porque con 74 litros por metro cuadrado en dos horas es muy complicado hacer ningún tipo de previsión y decir que la culpa fue de los imbornales, que ya ha salido el presidente de Emacsa a desmentirlo".

De hecho, ha defendido que "a las pocas horas en cuanto dejó de llover, los imbornales funcionaron perfectamente y la ciudad quedó desaguada en pocas horas", pero "en el momento puntual cuando están cayendo 74 litros en dos horas o 35 litros en media hora es muy complicado que todo esté perfecto al momento". "Estará perfecto cuando el sistema lo vaya asimilando", ha enfatizado.

Igualmente, ha señalado que "se ha visto en imágenes de algunas alcantarillas que se ve claramente que donde rebosan agua es de abajo a arriba, es decir, del colector hacia arriba, no se produce la obstrucción por un cierre de imbornales, sino al contrario, es el propio colector que no da más de sí por la cantidad de agua que está recogiendo, tanto de la calle como de los arroyos de la sierra".

Al respecto, ha abundado en que "habrá que trabajar también en los colectores de los arroyos que vienen de la sierra, fundamentalmente", algo que se ha tratado con la CHG. Si bien, "no se puede consentir que el trabajo de los técnicos de Emacsa se cuestione por parte de una oposición que se basa en comentarios de redes sociales o no sabemos en qué, pero desde luego no es un conocimiento serio y riguroso de lo que ha pasado en la ciudad, por ejemplo, este fin de semana", ha dicho.