El Gobierno defiende que está actuando "en todas las dimensiones" para recomponer el mercado de la vivienda

De izquierda a derecha, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

CARMONA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando "en todas las dimensiones" para "recomponer" el mercado de la vivienda libre que subió un 12,1% en el tercer trimestre del año en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.153 euros por metro cuadrado, récord de la serie histórica iniciada en 1995, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En declaraciones a los medios en un acto organizado en Carmona (Sevilla) por Cesur y el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), el ministro ha sostenido que el Gobierno "es consciente de que el acceso a una vivienda en condiciones asequibles es la principal preocupación" de los jóvenes, pero no sólo de ellos.

Por eso, "estamos actuando en todas las dimensiones", ha reconocido, en alusión al incremento de la oferta pública, la reducción de los tiempos de las licencias y la Ley de Vivienda (zonas tensionadas), entre otras cuestiones. Todo con la intención, ha subrayado Carlos Cuerpo, de "recomponer lo antes posible" el mercado.

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+15,1%), Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con un avance del 14,5% en ambos casos, y Asturias (+14,1%). En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre julio y setiembre se dieron en Islas Baleares y Cantabria, con un alza del 4,4% en ambos casos. Sólo se registró un retroceso en el precio en Ceuta y Melilla (-0,2%).

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.515 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, lo que supuso un avance del 11,5% en comparación al año anterior. Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 12,1%, hasta los 2.142 euros.

En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.195 euros, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 154.686 viviendas.