El Gobierno defiende el "trabajo arduo y permanente" de lucha contra el narcotráfico

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este miércoles el "trabajo arduo" y "permanente" de lucha contra el narcotráfico y ha destacado, en este contexto, el plan activado desde 2018 que ha garantizado una "mejor plantilla" con cuerpos de élite que se enfrentan a esta "lacra".

Fernández se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada después de que el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, haya trasladado la preocupación que genera hechos como los últimos tiroteos en Málaga capital y haya considerado que al Gobierno "se le ha ido de las manos la lucha contra el narcotráfico".

Fernández ha reconocido que este asunto "preocupa" al Ejecutivo central, toda vez que España, por su posición geográfica, es una de las puertas de entrada a Europa que usan los narcotraficantes, pero ha reivindicado el trabajo que viene desarrollando el Gobierno en esta materia.

"Estamos hablando de datos que superan ya las 60.000 operaciones, más de 43.000 las personas identificadas y vamos a seguir permanentemente", ha sostenido, recordando que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar se ha extendido ya a seis de las ocho provincias andaluzas y "dentro de poco" tendrá lugar la mesa de coordinación.

Ha opinado, de hecho, que es "un ejemplo del resto del mundo con una cooperación internacional muy importante y una lucha que se cruza a diario con agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", cuya labor "encomiable" ha destacado para "erradicar" tanto la parte del narcotráfico que tiene que ver con el blanqueo como la operatividad de estas bandas.

Sobre el último tiroteo en Málaga, ha explicado que la vida del herido no corre peligro y que el asunto está siendo investigado, sin que hasta el momento haya identificados o detenidos.

Pedro Fernández ha hecho hincapié en que, de acuerdo a los datos que maneja la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en los tres últimos años el cien por cien de los homicidios y asesinatos han sido resueltos.

Junto a ello ha avanzado que el índice de criminalidad se encuentra por debajo del registrado el año pasado en este mismo periodo pese a la "comprensible alarma" que generan casos como este último tiroteo.