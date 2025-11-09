El Gobierno destaca su "cumplimiento" para actualizar el proyecto de la Variante Oeste de Córdoba

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destaca su "cumplimiento" en relación a la actualización del proyecto de la Variante Oeste de Córdoba, que recoge la conexión de las carreteras A-431 a Lora del Río (Sevilla), de competencia autonómica, con la N-437 de acceso al aeropuerto de Córdoba, de competencia estatal.

En una respuesta a una pregunta del PP sobre la licitación del contrato de servicios para dicha actualización, el Ejecutivo asegura que el protocolo firmado ha sido "cumplido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no así por la Junta de Andalucía, que no ha financiado lo que le correspondía ni se ha hecho cargo de las redes viarias asociadas al mismo".

En concreto, en relación con las cuestiones formuladas sobre la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la Variante Oeste, el Gobierno informa de que el tramo norte tiene como finalidad la conexión de las citadas carreteras, a través de una configuración de autovía de 2,5 kilómetros de longitud, lo que supone la prolongación hacia el norte de la autovía CO-32, de titularidad estatal, que actualmente finaliza su trazado en la conexión con la carretera N-437.

"Con esta actuación se mejoraría la funcionalidad y accesibilidad del sector norte de la ciudad, al dotar a la zona con una prolongación de la ronda oeste de circunvalación, así como se mejoraría el acceso a la estación de clasificación El Higuerón", precisa el Ejecutivo.

El tramo norte de la Variante Oeste se encuentra incluida en el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Comunidad Autónoma de Andalucía, de fecha 9 de octubre de 2006, junto con las obras de la variante de la autovía A-4 y mejora de enlace entre los puntos kilométricos 404 y 405, que permite la conexión directa de la Ronda Oeste con la A-4, que en estos momentos se encuentra en servicio.

Con el fin de reactivar la actuación correspondiente al tramo norte de la Variante Oeste y de acuerdo con lo establecido en el protocolo firmado en 2006, con fecha 26 de septiembre de 2024 se volvió a constituir la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la construcción del tramo norte de la Variante Oeste y el acondicionamiento de enlace y mejora de trazado de la A-4 de los kilómetros 404 al 408.

Además, indica que el día 21 de julio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto: 'Actualización del proyecto de trazado y construcción: variante oeste de Córdoba. tramo norte: conexión entre N-437 (acceso a Aeropuerto de Córdoba) y la A431 (Córdoba a Lora del Río)'.