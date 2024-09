El Gobierno reparte a siete CCAA 32 de los 112 millones que "rechazó" Andalucía para 2.900 plazas gratis de 0 a 3 años

MADRID/SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 32 millones de euros para poner en marcha 2.900 plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas para siete comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra). La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha hecho hincapié en que esta distribución, la puesta en marcha de estas 2.900 plazas, ha sido aprobada "porque el Gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones de euros que permitían que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una plaza pública y gratuita".

Estas siete comunidades autónomas habían manifestado su disposición a recibir más financiación dentro del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niños de uno y dos años que forman parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado en rueda de prensa ha aprobado esta primera convocatoria para distribuir los 112 millones de euros a los que ha renunciado la Junta de Andalucía para poner en marcha 12.000 nuevas plazas de Educación Infantil.

"Hemos hecho una nueva distribución, hemos empezado con una nueva convocatoria con estos primeros 32 millones que se irán complementando hasta llegar a los 112", ha señalado Alegría. Así, ha criticado el "rechazo expreso" de la Junta de Andalucía de llevar adelante la creación de 12.000 nuevas plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas. "Ha habido una renuncia expresa por parte de Andalucía de ejecutar estos 112 millones de euros que hubiera permitido la posibilidad de una plaza pública y gratuita", ha asegurado.

"Es la Junta de Andalucía que, a través de una carta, nos traslada el rechazo y devolver los fondos de 112 millones de euros. Hemos hecho una nueva distribución, hemos empezado con una nueva convocatoria con estos primeros 32 millones que se irán complementando hasta llegar a los 112", ha remarcado la ministra.

La redistribución aprobada este martes corresponde a fondos reintegrados por la Junta de Andalucía, que de las 12.069 plazas para las que recibió financiación solo tiene previsto crear 1.040. El montante no ejecutado por esta comunidad (algo más de 112 millones de euros de los 120 recibidos) ha sido reintegrado y parte del mismo se ha destinado a cubrir las necesidades de las comunidades autónomas citadas anteriormente.

La cantidad restante del citado reintegro (algo más de 80 millones de euros) queda reservada para una nueva redistribución entre comunidades autónomas y otros departamentos (como el Ministerio de Defensa), y se destinará, hasta final de 2025, a la creación de más plazas de titularidad pública de 0 a 3 años.

EXPLICACIONES DE LA JUNTA

La que fuera hasta finales de julio consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, argumentaba la devolución de esta partida de fondos europeos para incrementar en 12.000 las plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) en el hecho de que "si los acepto, no asfixio a los centros, es que los mato, directamente los quito del mapa, los liquido. Era una irresponsabilidad".

En una intervención en comisión parlamentaria a petición de los grupos políticos, la titular de Desarrollo Educativo se preguntaba si "¿ustedes no creen que si hubiera sido posible ejecutar ese fondo no se habría hecho? Es que esto es de sentido común. ¿Ustedes creen que para este Gobierno es agradable tener que buscar fondos propios con 1.500 millones de euros menos de financiación que tenemos del Estado? ¿Ustedes creen de verdad que a mí no me hubiera gustado cumplir el compromiso de avanzar rápidamente en la gratuidad de 0 a 3 años?".

Tras esta catarata de preguntas, la consejera del Pozo respondía: "Lo hemos intentado todo pero en la última reunión bilateral con el Gobierno se nos dijo que no, y que no y que no. Lo tengo hasta por escrito. Era una irresponsabilidad crear un sistema paralelo", cuando el modelo andaluz, una red público-privada, "funciona". Del Pozo reconocía que Andalucía tenía la "absoluta convicción de que se adaptarían los fondos europeos al modelo andaluz", que no pasaba, según su argumentación, en crear 12.000 plazas nuevas de 0 a 3 años cuando "sobran cada año lamentablemente 22.000". "Pero no se ha hecho", se lamentaba en referencia al Gobierno.

En este punto, la Junta recordaba que el sector lo conforman 2.200 escuelas, de las cuales 1.400 son de titularidad privada, que ofertan 125.371 plazas y que dan empleo a 16.000 personas, la mayoría mujeres. Hay escolarizados 103.000 niños, el 53% de las familias no pagan "absolutamente nada" y las bonificaciones "alcanzan" a un 75% de todas las familias. Sólo en bonificaciones, el presupuesto de la Junta es de 250 millones de euros. "Imagínense lo que costará la gratuidad al cien por cien de 0 a 3 años", señalaba Del Pozo al resto de los parlamentarios de la comisión.

No obstante, insistía en que se está trabajando en la implantación de manera "progresiva" de la gratuidad íntegra del primer ciclo de Educación Infantil. "Tenemos que armar el decreto, tenemos meses para organizarlo, para poder un salto importante en la gratuidad a partir del curso 2025/2026". Del Pozo recordaba que la petición de Andalucía para aceptar los fondos europeos pasaba por "ajustar" y "adaptar" el destino de los mismos no para la creación de más plazas sino para "ampliar las bonificaciones" de las plazas y así "ir a la universalización" de la oferta.

"Pero no, no se ha hecho ese ajuste", decía, pese a que "ha habido tiempo de sobra", por lo que "por responsabilidad" se adoptó la decisión de devolver los recursos. "Comprenderán que devolver unos fondos se hace debidamente argumentado y no por que nos sobre el dinero, que de ninguna manera. Es una pena, pero si los hubiéramos ejecutado, habríamos ejecutado al sector".