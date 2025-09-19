El Gobierno destina 23 millones a rehabilitar 20 kilómetros de firme en la A-4 entre El Carpio y Córdoba

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita las obras de rehabilitación y mejora del firme de la A-4 en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado este viernes que el Ejecutivo central destina 23 mikllones de euros a las obras de rehabilitación y mejora del firme, iniciadas esta semana, en la autovía del Sur, A-4, entre los kilómetros 374 y 399, en la provincia de Córdoba, en concreto entre el municipio de El Carpio y la capital cordobesa.

En una atención a medios antes de visitar la planta asfáltica puesta en marcha para el arreglo del firme, Montero ha explicado que es un tramo de carretera por el que circula a diario "un volumen muy importante de vehículos", en torno a 30.000, "que cada día están esquivando un firme que necesitaba una reparación", ha indicado.

Al respecto, ha manifestado que "ha sido una prioridad del Gobierno de España la inversión tanto en carreteras como en ferrocarriles", con el fin de que "no haya accidentes" y que "los ciudadanos puedan circular al ritmo necesario para llegar también a sus tareas cada día".

Además, la ministra ha comentado que "es una actuación que forma parte de una inversión más global que va a tener esta autovía, en la que está prevista una variante de casi 500 millones y que forma parte de la inversión tan importante que el Gobierno desarrolla en Andalucía".

En este caso, Montero ha aseverado que han ejecutado "en este año mil millones de euros", a lo que ha agregado que están "licitando proyectos de obras por un importe de 1.400 millones de euros". Como ejemplo, también ha citado las inversiones aeroportuarias presentadas este jueves.

LA ACTUACIÓN

En concreto, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el lunes y durante tres meses se produce el corte de una de las calzadas de la A-4, desviándose el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el desvío, con una longitud entre tres y cuatro kilómetros, irá avanzando con el desarrollo de las obras.

Los trabajos se llevan a cabo en horario diurno, de lunes a viernes. Los 'transfers' se mantienen los fines de semana, excepto los especiales que señala la Dirección General de Tráfico (DGT), que son el de El Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Constitución/Inmaculada, en diciembre.

Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 15 de diciembre y durante las mismas se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación del firme, consistente en la retirada del asfalto envejecido y la extensión de una nueva mezcla asfáltica.