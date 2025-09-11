El Gobierno destina 6,5 millones de euros para impulsar proyectos de energías renovables en once municipios de Jaén

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha concedido una ayuda de 6,5 millones de euros a fondo perdido para impulsar proyectos innovadores de energías renovables en once municipios de la provincia de Jaén.

De esta manera, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) va a facilitar la implantación de renovables innovadoras, como la agrivoltaica, fotovoltaica flotante, o integrada en infraestructuras, que incorporan almacenamiento en todos los casos.

A ello se suman "iniciativas de autoconsumo colectivo que incorporan a consumidores vulnerables y de climatización por bomba de calor renovable", según ha informado este jueves en una nota el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.

Las localidades beneficiadas son Los Villares (940.000 euros), Montizón (940.000), Iznatoraf (700.000), Arjonilla (129.419), Villatorres (717.900), Vilches (2,7 millones), Villacarrillo (99.000 euros), Soriohuela del Guadalimar (99.000), Navas de San Juan (99.000), Chiclana de Segura (495.000) y Beas de Segura (99.000). Han accedido a la convocatoria de ayudas gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Miteco.

"El Gobierno de España vuelve a apostar por la provincia de Jaén fomentando las energías renovables y respaldando a los municipios de nuestra provincia con proyectos de carácter innovador y con el valor añadido de integrar las energías renovables en el territorio y en distintos sectores productivos, al tiempo que se impulsa el autoconsumo colectivo y el despliegue de la bomba de calor para descarbonizar la climatización", ha afirmado.

El subdelegado ha indicado que estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación y, en este sentido, ha destacado la "transformación" que vive la provincia con los fondos europeos Next Generation: "Gracias a la apuesta decidida del Gobierno, Jaén ha evitado los recortes y retrocesos de crisis anteriores y hoy afronta su futuro con inversión, modernización y protección", ha apostillado.

En concreto, según ha recordado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprometido 525 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un impacto total que alcanza 437,31 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que se suman 87,8 millones de euros del programa React-UE para reforzar servicios esenciales en salud y educación.