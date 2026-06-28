El Gobierno destina a Andalucía más de 50 millones para proyectos de I+D en cooperación regional para biotecnología

Imagen de recurso para proyectos de Biotecnología - CSIC

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha recibido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), un total de 50,65 millones para financiar proyectos de I+D en cooperación regional para tecnologías digitales, limpias y biotecnología, lo que la convierten en la primera comunidad autónoma receptora de dichos fondos, al alcanzar el 34% del total nacional.

La resolución de la convocatoria 'Innterconecta STEP' ha publicado la distribución de dichos fondos, que para todo el país ascienden a 146,9 millones para 100 iniciativas. Con estas ayudas se movilizarán 231,5 millones y participarán 388 entidades, de las que un 64,7% son pymes y un 9,8% de estas pymes actúan como líderes de consorcio, informa en un comunicado.

Andalucía lidera la colaboración territorial, con entidades que han cooperado con las ocho comunidades participantes. Le siguen Galicia y la Comunidad Valenciana, con colaboración en siete comunidades cada una, y Murcia, en cuarta posición, con seis. El resto de las comunidades registran niveles de colaboración más reducidos.

Las tecnologías digitales, incluidas las vinculadas al Programa Estratégico de la Década Digital, representan el 62,1% de los proyectos y el 65,3% de la subvención concedida. Le siguen la biotecnología, como vector transversal para salud, industria y resiliencia, con el 21,6% de los proyectos, y las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, alineadas con la orientación hacia una industria de cero emisiones netas, con el 16,2% restante.

En cuanto a captación de fondos, tras Andalucía, se encuentran Galicia (22%) y la Comunidad Valenciana (20%). Esta dotación territorial se apoya, entre otros factores, en la reciente reprogramación del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, cuya reprogramación ha incrementado la disponibilidad de fondos para varias de las comunidades elegibles y ha supuesto una reasignación de los recursos financieros.

La convocatoria fija un mínimo del 10% de subcontratación del presupuesto elegible a centros generadores de conocimiento, umbral que se ha superado en el conjunto de los proyectos aprobados hasta alcanzar el 14,8%. Por territorios, Murcia presenta el mayor porcentaje de subcontratación (17,0%), seguida de Galicia (15,6%) y la Comunidad Valenciana (15,5%).

A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha (15,1%) y Andalucía (14,0%), mientras que Extremadura (12,9%) y Castilla y León (11,3%) registran los niveles más bajos, si bien todos los territorios se mantienen por encima del mínimo exigido en la convocatoria.