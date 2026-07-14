El Gobierno destina cuatro millones de euros a Andalucía para la acogida de menores migrantes no acompañados

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, en imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, destinar 4.038.476 euros a Andalucía para la acogida de infancia migrante no acompañada. El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas.

Según ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa, para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia". En este sentido, Rego ha señalado que "España es hoy un país como referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y los derechos humanos".

La ministra Rego ha afirmado que "el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Gobierno ha sido un éxito y las comunidades autónomas han recibido toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese".

En esta línea, Rego ha destacado que "aprobamos un nuevo crédito que demuestra el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para contribuir al sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes".

Según la propuesta aprobada en Consejo de Ministros, debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria", por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.

En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias cuatro millones de euros, a Islas Baleares dos millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla cuatro millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.