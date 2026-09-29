El Gobierno destina más de 15,4 millones de euros en Alcaudete (Jaén) para afrontar daños por el tren de borrascas

Visita a Alcaudete. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALCAUDETE (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España destina más de 15,4 millones de euros en Alcaudete y La Bobadilla (Jaén) para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas de principios de año, a través de varias líneas dirigidas a la recuperación de infraestructuras municipales, el apoyo a agricultores, la mejora de carreteras y la generación de empleo.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, durante su visita al municipio, donde se ha reunido con su alcaldesa, Yolanda Caballero, y el alcalde pedáneo de La Bobadilla, Manuel Latorre, además de conocer algunas de esas actuaciones con financiación estatal.

Ha recordado que se enmarcan en el dispositivo extraordinario desplegado en el conjunto de la provincia de Jaén, con más de 400 millones de euros destinados a 94 municipios y a la Diputación para reparar los daños provocados por los temporales y desarrollar alrededor de 2.500 actuaciones.

"En Alcaudete estamos dando una respuesta integral a los daños ocasionados por las borrascas, actuando sobre infraestructuras municipales, respaldando al sector agrario y generando empleo vinculado a la recuperación", ha dicho. Para ello también ha valorado la colaboración e implicación del Ayuntamiento y de la ELA de La Bobadilla "para aprovechar al máximo las ayudas aprobadas por el Gobierno de España".

Fernández ha destacado los 4.161.253,28 euros destinados a la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales afectados por los temporales en Alcaudete y La Bobadilla. De esta cantidad, 4.020.534 euros corresponden al coste subvencionable de las obras y 140.718 euros a gastos de gestión, seguimiento y justificación.

Entre las principales actuaciones, se encuentra la intervención de emergencia en la calle Pontanilla, con una inversión de 88.335 euros, después de los desprendimientos registrados en esta vía del centro histórico de Alcaudete, a las faldas del Castillo. También se destinan 134.490 euros a la reparación de la calle Orilla.

En Alcaudete se incluyen, además, actuaciones en la conducción de abastecimiento de agua potable de Fuente de la Higuera, el albergue municipal, Fuente Amuña, Barranco Contador, los arroyos Los Meneses, los caminos Sierra Ahíllos, Vizcalmón y Los Santos, la zona del Puente Palomilla y diferentes intervenciones por arbolado derribado en el casco urbano.

En La Bobadilla se contemplan, entre otras intervenciones, mejoras en redes de saneamiento y abastecimiento, calles, instalaciones deportivas y educativas y el entorno de la Fuente de San Isidro.

"Estas inversiones permiten actuar en puntos especialmente sensibles del municipio, garantizar la seguridad y avanzar en la recuperación de infraestructuras y servicios afectados por unos temporales especialmente intensos", ha comentado el subdelegado.

SECTOR AGRARIO Y EMPLEO

El apoyo al sector agrario concentra otra parte importante de las ayudas extraordinarias recibidas por Alcaudete. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado más de 8,3 millones a 1.240 beneficiarios y destina otro 1,2 millones al arreglo de caminos rurales.

Esta población de la Sierra Sur cuenta, igualmente, con una asignación garantizada de 68.395 euros dentro del Plan de Empleo impulsado por el Gobierno de España para los municipios afectados por las borrascas.

Esta cantidad, destinada a la contratación de personas desempleadas para desarrollar trabajos relacionados con la recuperación de los daños, podrá incrementarse con una aportación adicional máxima de 13.679 euros, lo que permitiría alcanzar una financiación total de 82.074 euros.

"Este programa permite avanzar al mismo tiempo en la recuperación de los municipios afectados y en la creación de oportunidades laborales para las personas desempleadas", ha señalado.

CARRETERAS

Por otro lado, Fernández se ha referido a las actuaciones previstas en la red provincial de carreteras afectada por los temporales. En concreto, se contemplan 531.223,01 euros para la JA-4311 Noguerones-límite de provincia, entre los puntos kilométricos 2+530 y 3+530; 498.814,91 euros para la JA-3304 de acceso a La Bobadilla, entre los kilómetros 2+400 y 2+850; y 59.407,18 euros para la JV-2235 Alcaudete-Fuente del Espino, entre los puntos kilométricos 4+200 y 4+300.

"El conjunto de estas medidas permite abordar la recuperación tras los temporales desde diferentes ámbitos, actuando sobre las infraestructuras municipales y las carreteras, respaldando directamente al sector agrario y generando empleo para contribuir a la recuperación económica y social de Alcaudete y La Bobadilla", ha concluido.