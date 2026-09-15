El Gobierno destina más de 17 millones a Andalucía para la formación de trabajadores

Archivo - La ministra de Ciencia, Diana Morant; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el Consejo de Ministros del 15 de septiembre. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado destinar 17,1 millones de euros a Andalucía para la formación de trabajadores. El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución y los criterios de reparto a las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros, dirigidos a acciones formativas que se realicen en centros públicos, enfocadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales. También se promueve que se destinen las acciones a aquellos sectores prioritarios que determine cada comunidad autónoma en el marco de sus propios planes estratégicos.

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, por otra parte, un 30 por ciento de esta inversión está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a las personas migrantes que han participado en el reciente proceso de regularización de 2026.

El Ejecutivo ha validado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores, dotadas con 126,7 millones de euros, enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una "falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional", así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. Con ese objetivo, están dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

La primera convocatoria, dotada con 25 millones de euros, está destinada a financiar acciones en el sector de la construcción industrial y sostenible, como instrumento para "modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos y construir a incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible".

La segunda, con una asignación de 35 millones de euros, está dirigida a formaciones en oficios y desempeños estratégicos. Incluyen actuaciones en una decena de familias de FP "consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, entre otras familias".

La tercera, de 20 millones de euros, se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Parte de la relevancia del turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, "destacando su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico".

La cuarta y última convocatoria está dotada con 46,7 millones de euros y tiene por objetivo financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a las personas migrantes. Esta última convocatoria forma parte, junto al 30 por ciento de los 107,4 millones de euros destinados a personas en situación de vulnerabilidad y a la población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

Tanto los fondos repartidos a las comunidades autónomas como las convocatorias de ámbito estatal gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), a excepción de la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta última financiará enteramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25 por ciento de complementos formativas destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.