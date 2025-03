El Gobierno destinará unos tres millones para expandir la cobertura 5G en 43 municipios de Córdoba

CÓRDOBA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2024 del programa Unico Redes Activas, que destinará 2.979.774,94 euros para proyectos que expandirá la cobertura 5G por municipios de la provincia de Córdoba.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, la inversión del Ejecutivo supondrá el desembolso del 90% de la cuantía estimada para el desarrollo digital de las zonas rurales de la provincia. En total, serán 43 los municipios que se beneficiarán de este impulso estatal a las comunicaciones en que disminuirá la brecha digital existente en las localidades de menos de 10.000 habitantes.

La cobertura 5G afectará a 560 zonas con construcciones y a 162 tramos de carreteras, algo que facilitará la actividad empresarial en la zona y la futura implantación de iniciativas de negocio que favorecerá la fijación de la población al territorio.

Esta financiación destinará 15.301.637,10 euros a proyectos en las ocho provincias de Andalucía para continuar extendiendo la infraestructura 5G a 236 puntos en los que habitan 35.342 personas de municipios de menos de 10.000 habitantes.

El programa Unico 5G Redes Activas es una iniciativa pionera en Europa. Destina fondos europeos para financiar equipamientos activos y la construcción de nuevas torres que amplíen el despliegue territorial del 5G con funcionalidad plena (Stand Alone) en municipios pequeños.

El objetivo es dotar de cobertura 5G a localidades en las que no existe cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente y donde no está prevista en los próximos tres años. Este Programa está financiado con los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación.