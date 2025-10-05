El Gobierno dice que el Sendero del Río Bembézar, en Córdoba, está cerrado por "seguridad", pero que se acondicionará

Archivo - El río Bembézar a su paso por el término municipal de Hornachuelos. - AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS - Archivo

El Ejecutivo responde así a la pregunta de Santiago (IU) sobre qué hará para reabrir el sendero, cortado por un desprendimiento desde 2016

CÓRDOBA, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Nación ha explicado que el Sendero del Río Bembézar, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), "permanece cerrado por motivos de seguridad que ha decidido el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, siendo esta decisión ajena a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", añadiendo que, en cualquier caso, está prevista la intervención en dicho sendero.

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado ahora el Gobierno de España a las preguntas que sobre dicho sendero le planteó el pasado junio, también por escrito, el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien quiso saber qué hará el Gobierno para reabrir el Sendero del Río Bembézar, situado en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos y que está cortado por desprendimientos desde el año 2016.

Ante ello, desde el Ejecutivo central se ha precisado que, "con fecha 19 de junio de 2025, se recibió en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el escrito del Parque Natural Sierra de Hornachuelos solicitando regularizar previamente la disponibilidad de los terrenos para la ocupación del Sendero de Bembézar y proceder a su acondicionamiento".

Además, según ha asegurado el Gobierno de la Nación en su respuesta al también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, "dicha solicitud se está tramitando actualmente", y ha añadido que, "por lo que se ha podido conocer, el Sendero de Bembézar permanece cerrado por motivos de seguridad que ha decidido el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, siendo esta decisión ajena a la CHG".

Esta ha sido la respuesta a las cuestiones que le planteó Enrique Santiago, quien preguntó "qué opinión le merece al Gobierno la situación en el Sendero del Río Bembézar en Hornachuelos", si planea "dotar una partida presupuestaria que permita reabrir el sendero, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cortado por los desprendimientos de junio de 2016", y "en caso contrario, qué otra solución plantea a esta situación".

A este respecto y en la exposición de motivos de su pregunta, Santiago relató que "el Sendero del Río Bembézar (13,3 kilómetros), en Hornachuelos, que discurre desde la presa de derivación del Bembézar hasta el pantano del Bembézar, se encuentra cerrado por unos desprendimientos de piedras desde el año 2016. Así aparece en la Memoria 2016 del Parque Natural Sierra de Hornachuelos: 'Sendero del Bembézar'. Cerrado provisionalmente por seguridad de los usuarios".

El sendero, según precisó Santiago, "discurre por el dominio público-hidráulico del río Bembézar, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en un entorno natural de vegetación de ribera y bosque mediterráneo y áreas de roquedos, con un recorrido de baja dificultad en un entorno natural de rica fauna y flora autóctona", pero no puede ser transitado a causa del citado derrumbe.

Como consecuencia, según señaló Santiago, "los vecinos y vecinas de Hornachuelos, asociaciones medioambientales y empresas locales se encuentran indignados por la situación y han subrayado el grave perjuicio turístico que el mantener este sendero cerrado supone para el municipio de Hornachuelos y para el disfrute del medioambiente en su Parque Natural, Reserva de la Biosfera".

Por tanto, a juicio del portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, "es urgente y necesario que se dote de una partida presupuestaria que permita reabrir el Sendero del Bembézar, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía" y, ante ello, el Gobierno ha dicho ahora que el sendero "permanece cerrado por motivos de seguridad", pero que será acondicionado.