El Gobierno dispone de 37 quitanieves y más de 3.700 toneladas de fundentes para mantener las carreteras en Andalucía

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros de conservación de la Red Estatal de Carreteras ya están preparados para garantizar la seguridad vial en Andalucía con un dispositivo que cuenta con 37 quitanieves y más de 3.700 toneladas de fundentes, cuyo objetivo es mantener en las condiciones más adecuadas las vías de circulación en todo el territorio andaluz.

Según ha informado el Gobierno en una nota, la campaña de vialidad invernal, ya activa, permanecerá en alerta hasta abril de 2026, periodo durante el cual los centros de conservación contarán además con 35 silos y diez depósitos con capacidad para 241.000 litros de salmuera, con los que mantendrán las carreteras, autovías y autopistas de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en las mejores condiciones posibles de seguridad, confortabilidad y fluidez cuando éstas se ven afectadas por problemas de nieve y hielo.

Además, Andalucía dispone de dos aparcamientos de emergencia, uno situado en Bailén, concretamente en el kilómetro 292 de la A-4, con capacidad para 290 vehículos pesados, y otro en La Carolina, en el punto kilométrico 297 también de la A-4, con capacidad de 207 vehículos de gran tonelaje. Dentro de las operaciones de vialidad invernal está previsto efectuar tratamientos preventivos y curativos ante la presencia de bajas temperaturas y nevadas.

Asimismo, el Gobierno central ha detallado que los principales objetivos son la prevención de formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas, la información anticipada de cualquier incidencia a los usuarios de las carreteras y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar perturbaciones en el tráfico.

Todos los tramos de carreteras de la Red Estatal tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención en autopistas y autovías con mayor intensidad de tráfico y aquellas que sirven de acceso a capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes.

El dispositivo funciona las 24 horas al día durante toda la campaña, con un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, se mantiene una estrecha colaboración con otros organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), la comunidad autónoma y ayuntamientos, para mejorar la gestión del tráfico en condiciones meteorológicas adversas.

Durante la campaña de vialidad invernal, se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de viajar, especialmente en zonas de montaña y puertos. Asimismo, ha recomendado que es fundamental circular con precaución, llevar cadenas cuando sea necesario y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ante la previsión de nieve y bajas temperaturas Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo; infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico; revise los neumáticos, anticongelante y frenos.

También es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil; si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo; en caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.