El Gobierno de España asigna a Andalucía más de 600.00 euros de la reserva nacional de ayuda básica a la renta de la PAC

Archivo - Campo de girasoles. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asignado a 132 agricultores y ganaderos en Andalucía un total de 612.891 euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, importe que en todo el país asciende a 10.421.917 euros.

Con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, principalmente jóvenes (81%), que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular, según los detalles ofrecidos por el Gobierno en una nota.

En la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, que suponen el 81 % de los beneficiarios de este pago, 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de 9.020.253 euros. Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1.181.074 de euros, a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario. También se han concedido derechos a un total de 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.