El Gobierno y la Guardia Civil destacan en Andalucía el refuerzo de efectivos y la reducción de delitos rurales en 2025

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la reunión con los jefes de las comandancias provinciales de la Guardia Civil, encabezados por el general de brigada y jefe de la IV Zona, Luis Ortega Carmona. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido con los jefes de las comandancias provinciales de la Guardia Civil, encabezados por el general de brigada y jefe de la IV Zona, Luis Ortega Carmona, para hacer balance de las actuaciones en materia de seguridad en el conjunto del territorio andaluz. Durante el encuentro, Fernández ha destacado el refuerzo de efectivos en la comunidad y la notable reducción de los delitos rurales.

Según ha expuesto en una nota la Delegación del Gobierno en Andalucía, en el encuentro han hecho repaso de las operaciones desarrolladas a lo largo del año en materia como el control de armas y explosivos, tráfico, custodia de las vías de comunicaciones, puertos y aeropuertos, la protección de la naturaleza, "con el objetivo de vigilar y velar por la seguridad ciudadana", tal como ha destacado Fernández.

Tras agradecer a los integrantes del Cuerpo su "vocación de servicio público enfocada en la protección de la sociedad con lealtad y entrega", el delegado del Gobierno ha recordado que "que son ya más de 16.300 agentes los que componen la plantilla actual de la Guardia Civil, es decir, unos 1.450 efectivos más que en 2018, unas cifras que se han alcanzado gracias a los continuos procesos de reposición de la plantilla implementados por el Ministerio del Interior para contrarrestar los recortes anteriores".

"Desplegados en el 84% del territorio de la comunidad, su presencia es esencial especialmente en los pueblos más pequeños", ha destacado Fernández, que ha hecho mención precisamente a las operaciones que desarrollan en esta época del año en el medio rural "para garantizar el buen desarrollo de las campañas agrícolas, especialmente de la aceituna".

En este punto, el delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que el último informe de criminalidad en Andalucía, correspondiente al tercer trimestre del año, refleja un descenso de sustracciones en explotaciones agrícolas de 20,6% en su comparación con 2024, "lo que dice mucho del trabajo y del empeño de estos profesionales en la prevención e investigación de delitos en el entorno rural".