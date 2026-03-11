El Gobierno impulsa la investigación sanitaria en Granada con 13,2 millones del Perte de Salud de Vanguardia

Varios billetes en imagen de archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), está impulsando la investigación sanitaria en Granada con 13,2 millones de euros, a través del Perte para la Salud de Vanguardia.

Así lo ha manifestado este miércoles la Comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, que ha asistido a una jornada del Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS.Granada), donde se han presentado diversas iniciativas científicas desarrolladas en colaboración entre el sector público y privado.

Yotti ha subrayado que "esta inversión refleja la apuesta decidida del Gobierno de España por fortalecer el sistema sanitario, apoyar y visibilizar la investigación y situar a Granada en una posición estratégica dentro del ámbito de la innovación en salud".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que el desarrollo de estos proyectos en Granada supone "un reconocimiento al importante ecosistema investigador que existe en nuestra provincia".

Estos fondos, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyen diez millones de euros en transferencias de capital, dos millones en préstamos y más de un millón en inversión privada movilizada, contribuyendo a consolidar a la ciudad como uno de los principales polos de investigación biomédica del país.

El objetivo del Perte para la Salud de Vanguardia, que impulsa el MICIU, es reforzar la investigación biomédica, acelerar la digitalización del sistema sanitario y promover la transferencia de conocimiento al ámbito asistencial. A través de convocatorias competitivas gestionadas por organismos dependientes del Ministerio, como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), se promueven proyectos destinados a mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Con estos proyectos de colaboración público-privada, se están realizando investigaciones en el campo de la oncología que persiguen poder detectar el cáncer cada vez más temprano, decidir el mejor tratamiento en función de las características de cada persona una vez que este cáncer se ha diagnosticado, o desarrollar nuevos tratamientos biológicos que actúen de forma eficaz contra el cáncer. También se está impulsando la impresión 3D de biomaterial para reparar lesiones en tejido neural o que se desarrollen sistemas para mejorar la evaluación y rehabilitación de lesiones.

Además, entre los proyectos financiados en instituciones públicas destaca el proyecto Certera, mediante el cual Granada se conecta a una red de hospitales y centros de investigación en terapias avanzadas de toda España para compartir conocimientos, tecnología y recursos con el objetivo de que puedan desarrollarse nuevos tratamientos y que estén disponibles en el sistema sanitario.

Otros ejemplos tienen que ver con el desarrollo de una córnea artificial para tratar úlceras corneales o con la organización de datos para que los pacientes puedan acceder con más facilidad a ensayos clínicos y, por tanto, a fármacos innovadores, en el tratamiento de cáncer.

La Comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia ha estado acompañada por representantes del ISCIII, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y los hospitales granadinos.