El Gobierno impulsa la restauración del Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con cuatro millones de euros

Visita del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo. - GOBIERNO DE ESPAÑA

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha anunciado este viernes en Peñarroya-Pueblonuevo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) impulsará la restauración de su Cerco Industrial con una inversión de cuatro millones de euros.

La actuación será financiada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Miteco, para un proyecto que liderará la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) a través del programa Compás, destinado a recuperar el patrimonio industrial en zonas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas de carbón para convertirlo en motor de desarrollo económico, turístico, cultural y social.

Este programa ha contado con la colaboración del Ministerio de Cultura que, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ha realizado la selección del proyecto tras un exhaustivo análisis de los bienes patrimoniales industriales de mayor relevancia en municipios de transición justa.

El Cerco Industrial conserva un conjunto de edificios singulares que permiten comprender la dimensión de la actividad minera e industrial que marcó la historia del municipio y de toda la comarca del Valle del Guadiato. Llegó a ser uno de los principales centros productores de carbón de España y un referente internacional de la fundición de plomo y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018.

Ciuden elaborará, en colaboración con el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, la Asociación La Maquinilla y otras asociaciones relacionadas con la recuperación del patrimonio del municipio, un proyecto previo que permitirá definir las actuaciones más adecuadas para el conjunto. Este trabajo servirá para establecer las prioridades de intervención y concretar las soluciones que mejor respondan a la conservación del patrimonio industrial, la mejora de los espacios y su futura utilización por parte de la ciudadanía y de los visitantes.

El proyecto parte del trabajo desarrollado durante los últimos años por el ayuntamiento y la Asociación La Maquinilla. La actuación de Ciuden permitirá culminar este proceso e integrar estas iniciativas en un proyecto de mayor alcance, concebido para convertir el Cerco Industrial en un referente nacional del patrimonio industrial y en un nuevo polo de atracción turística y cultural para la comarca.

RED DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DEL CARBÓN

La restauración de esta instalación industrial permitirá, además, su vínculo con la Red de Experiencias Turísticas del Carbón. Se trata de una iniciativa de ámbito nacional impulsada por el ITJ y desarrollada por Ciuden que busca posicionar el patrimonio minero-industrial del carbón como motor de oportunidades y cohesión territorial, mediante la creación de una red colaborativa entre territorios con tradición minera para promover productos turísticos conjuntos, el intercambio de experiencias, la formación de agentes locales y el desarrollo de estrategias de promoción compartidas.

De este modo, la Red ofrece un marco de colaboración y promoción para el Cerco Industrial, mientras que el proyecto de recuperación anunciado hoy aportará a la Red uno de los complejos industriales más relevantes del patrimonio minero español.

Esta actuación se suma a los 25,77 millones en ayudas concedidas por el Miteco, desde 2019, a 33 proyectos empresariales y municipales en el Valle del Guadiato para contribuir a la transición justa de la comarca tras el cierre de la central térmica de Puente Nuevo.