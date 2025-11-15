El Gobierno invierte 760 millones de euros en la transformación de los regadíos en Andalucía

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado en más de 760 millones de euros la inversión destinada por el Ejecutivo a la modernización de los regadíos en Andalucía. Una cifra que, según ha señalado, "refleja el compromiso de dotar a nuestra tierra de las infraestructuras necesarias para mejorar la gestión de un recurso cada vez más escaso, esencial para un regadío que ocupa en torno al 30% de la superficie cultivada, más de un millón de hectáreas, pero que concentra el 64% del valor de la producción agraria y el 63% del empleo del sector".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, Fernández ha indicado que "resulta imprescindible una planificación a futuro que garantice la disponibilidad de agua, principalmente para el abastecimiento humano, pero también para sostener un sector clave para la economía andaluza".

En este sentido, ha destacado que "los 766,26 millones de euros movilizados evidencian que el Gobierno lleva ya siete años trabajando en esa hoja de ruta".

Del total invertido, las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) representan 471,6 millones de euros distribuidos en 29 proyectos. De ellos, 22 están cofinanciados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una aportación de 390,16 millones, mientras que los siete restantes, con un presupuesto conjunto de 81,43 millones, se ejecutan mediante convenio tradicional entre el Ministerio y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

A través de esta colaboración, Seiasa desarrolla obras de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general, orientadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la sostenibilidad del riego mediante la incorporación de nuevas tecnologías y fuentes de energía renovables.

Fernández ha indicado que este trabajo coordinado "se complementa con las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), responsable de los recursos hídricos en las cuencas intercomunitarias y de la planificación, gestión y mantenimiento de grandes infraestructuras hidráulicas como presas, canales y embalses".

En el marco de estas competencias, el Miteco está desarrollando 10 actuaciones clave orientadas a mejorar el suministro de agua y optimizar los sistemas de regadío, con una inversión de 282,97 millones de euros, a la que se suman 12,66 millones destinados a proyectos de regantes andaluces a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Estas ayudas respaldan iniciativas dirigidas a implantar contadores en tomas y parcelas, mejorar los sistemas de control de humedad y conductividad del suelo, reforzar la medición de aportes de fertilizantes o automatizar sistemas de riego, según la Delegación.

"En definitiva, más de 766 millones para transformar el sector agrario, hacerlo más resistente al cambio climático, más sostenible, más moderno y más eficiente. Un sector preparado para adaptarse a unas condiciones que ya conocemos y que marcarán el futuro", ha afirmado el delegado.