El Gobierno invierte más de 960 millones de euros en la transformación digital de Andalucía

La secretaria de Estado, María González Veracruz, en la inauguración de la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Sevilla. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha realizado en Andalucía una inversión superior a 960 millones de euros en impulsar la digitalización solo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con el objetivo de consolidar a esta comunidad autónoma "como uno de los motores que hacen de España un referente europeo en innovación tecnológica".

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Estado, María González Veracruz, en la inauguración de la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Sevilla, destacando que estas iniciativas se han destinado "a mejorar servicios públicos, reforzar el tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, y a potenciar el ecosistema tecnológico regional". De esta cantidad, según ha concretado en una nota, "un total de 231,4 millones de euros corresponden a inversiones realizadas en la provincia de Sevilla".

Entre los programas en los que se está desarrollando dicha inversión, ha subrayado "un programa de éxito como Kit Digital", que ha aportado 548 millones de euros a 142.000 beneficiarios andaluces, y Kit Consulting, con 41,3 millones de euros y más de 3.000 empresas asesoradas. En la provincia de Sevilla estas ayudas han supuesto una inversión de 128,9 millones de euros y de 12,42 millones de euros, respectivamente.

Además, la secretaria de Estado ha puntualizado que "estamos hablando de miles de pequeñas y medianas empresas de las diferentes provincias de Andalucía, que hoy están más digitalizadas y con más capacidades, y esto está repercutiendo considerablemente en los buenos datos económicos", ha afirmado.

Asimismo, ha remarcado que el Gobierno ha financiado con 17 millones de euros a trece iniciativas andaluzas con los programas de ciudades y territorios inteligentes gestionados por Red.es.

Estos proyectos, desarrollados por municipios y diputaciones, como es el caso del desarrollado por el Ayuntamiento de Sevilla, además de otras iniciativas en Granada, Huelva, Cádiz, Conil, Níjar o en la Costa del Sol, "buscan aprovechar la tecnología para ofrecer servicios avanzados, optimizar la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida en todos los territorios, desde grandes ciudades hasta destinos costeros y municipios rurales".

En este sentido, González ha avanzado la próxima convocatoria RedCyTI 2025, que apoyará con más de 87 millones de euros a entidades locales que desarrollen proyectos de digitalización.

La secretaria de Estado también ha animado a participar en la convocatoria abierta del programa RedIA Salud, que cuenta con una inversión de 50 millones de euros dirigidos a financiar iniciativas que apliquen inteligencia artificial en el sector salud, remarcando que, "precisamente, hay muy buenos ejemplos en Sevilla de proyectos que hemos financiado directamente que están utilizando la inteligencia artificial para tener una sanidad más eficiente y más capaz de predecir, por ejemplo, enfermedades".

Además, ha hecho hincapié en el desarrollo de proyectos de espacios de datos sectoriales, esenciales para la integración de la inteligencia artificial en sectores estratégicos. Ha señalado que Andalucía ha recibido siete millones de euros para 18 proyectos innovadores, entre ellos, herramientas para investigación en enfermedades raras o soluciones para la gestión inteligente en entornos urbanos.

Por otro lado, González Veracruz ha incidido en que "para que la Inteligencia Artificial sea efectiva en la transformación de los procesos productivos de cada uno de los sectores económicos, necesitamos tener el análisis de una gran cantidad de datos que se genere en cada fase de la cadena de valor". Por eso, "los espacios de datos sectoriales son el 'entrenamiento' con el que surgirán nuevas soluciones de IA efectivas en todos los sectores económicos", ha señalado la secretaria.

En esta línea de desarrollo del Plan de Espacios de Datos Sectoriales, la secretaria de Estado ha informado de la convocatoria de ayudas Kit Espacios de Datos, que va a permanecer abierta hasta el 31 de marzo, a la que el Ministerio para a Transformación Digital y de la Función Pública ha destinado 60 millones de euros, con el objetivo de "facilitar la incorporación de entidades públicas y privadas a espacios de datos sectoriales".

Al respecto, ha confirmado que el Kit Espacios de Datos va a funcionar como el Kit Digital, por orden de llegada si se cumplen los requisitos para recibir el bono y hasta agotar fondos.