El Gobierno licita por casi 17 millones la rehabilitación de 18 kilómetros de firme en la A-44, en la provincia de Jaén

Vista área de la autovía A-44 a su paso por la provincia de Jaén. - GOBIERNO DE ESPAÑA

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un presupuesto de 16,86 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación de 18 kilómetros de firme de la autovía A-44, en la provincia de Jaén.

En concreto, el tramo abarca desde el punto kilométrico 60 hasta el 78, a su paso por los municipios de Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo, según ha informado este viernes el departamento que dirige Óscar Puente.

El anuncio correspondiente sobre esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta actuación se pretende mejorar la regularidad superficial del firme actual y alargar su vida útil, garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

Los trabajos contemplan la renovación del firme tanto en el carril de vehículos pesados como en el de vehículos ligeros, mediante fresado y reposición con nuevas mezclas bituminosas, asegurando una capa de rodadura más resistente y duradera. En las zonas de túneles y estructuras, se tendrán en cuenta los condicionantes de gálibo y sobrecargas, respectivamente.

Además, el proyecto contempla la reposición de señalización horizontal y balizamiento, la instalación de nuevas juntas de dilatación y espiras de aforo, así como mejoras en enlaces y otras obras complementarias.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes "ha invertido 101,75 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Jaén".