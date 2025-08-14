El gobierno local de Córdoba propone la Medalla al Mérito de la Ciudad para los bomberos por su actuación en la Mezquita

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este jueves que el gobierno local propondrá que el Consistorio otorgue a los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) la Medalla al Mérito de la Ciudad, por su "rapidísima actuación, con riesgo para su propia integridad física", cuando sofocaron el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto.

A este respecto y en rueda de prensa, Torrico ha argumentado que "es conocida ya desde hace tiempo la dedicación, el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega con la que los bomberos de nuestra ciudad actúan cada vez que son requeridos para ello", como han vuelto a demostrar ante situaciones como "la Dana de Valencia", con "su contribución en las labores de rescate" y más recientemente, con su intervención, "junto con los medios del Infoca, en el incendio del entorno de la Carretera de Trassierra".

Pero, especialmente, según ha señalado, "a nadie se le escapa la rapidísima actuación, con riesgo para su propia integridad física", que protagonizaron en la noche del pasado viernes 8 de agosto, en la extinción del incendio que afectó a la Mezquita-Catedral.

Así, aunque los bomberos "contaran con los medios apropiados para ello, aunque el Ayuntamiento haya dotado a la Mezquita-Catedral de los hidrantes necesarios para que esa actuación fuera lo más inmediata posible, yo creo que se hacen merecedores de ese reconocimiento, que esperemos que sea también admitido por el resto de los grupos políticos municipales".

En cuanto a "la propuesta completa de las cinco distinciones que aún quedan" por dar a conocer, Torrico ha avanzado que el gobierno municipal la hará "durante el mes de septiembre, para que se puedan conceder en el entorno del Día de San Rafael, como tradicionalmente solemos hacer".

Junto a ello y en su condición de presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Torrico ha expresado su "agradecimiento también a los funcionarios y técnicos municipales que han cumplido con su labor, de una forma ejemplar y en tiempo récord", desde el Servicio de Proyectos de la Oficina de Arqueología y desde la Oficina del Casco Histórico, "que han realizado sendos informes para autorizar la actuación de emergencia que está llevando a cabo el Cabildo Catedral", en cuanto a "la reparación de la cubierta y de la zona afectada por el incendio de la pasada semana" en la Mezquita-Catedral.

TITULARIDAD DE LA MEZQUITA

Por otro lado, Torrico ha criticado que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, haya aprovechado el incendio en la Mezquita para "plantear un debate en torno a algo que está ya superado, como es la titularidad de ese inmueble", sobre todo porque "su propio Gobierno, el Gobierno del PSOE" en España, "el 16 de febrero de 2021, en un informe que es público y notorio, reconoció la legalidad de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015", incluida la de la Mezquita.

En consecuencia, "no hay posibilidad en estos momentos de otro planteamiento que no sea el de asumir" la "titularidad de la Mezquita-Catedral" por parte de la Iglesia Católica. Por eso, ante la propuesta de Hurtado de que el Ayuntamiento haga "una petición registral de titularidad de ese bien", Torrico se ha preguntado "cómo podemos hacer eso si el Gobierno de España no ha declarado que sea bien de dominio público" la Mezquita.

Por tanto, eso es algo que "no podemos hacer, puesto que sería una acción temeraria", que con conllevaría "una posible condena en costas" para el Ayuntamiento, que "haría el ridículo, puesto que ese tema está solventado jurídicamente con un informe del propio Gobierno, pero si el señor Hurtado tiene tanto interés en plantear esa acción", le ha propuesto que la lleve a cabo él.

Así, ha explicado que "el artículo 68 de la Ley de Bases del Régimen Local establece, como acción vecional, la vía legal ciudadana, a través de la cual cualquier vecino, si el Ayuntamiento no actúa en un plazo de 30 días desde ese requerimiento, puede iniciar una acción judicial en su nombre. Sería una acción subrogatoria para la inscripción de ese bien a nombre del Ayuntamiento de Córdoba, en este caso. Eso sí, asumiendo esa persona las costas y asumiendo todas las consecuencias legales, jurídicas, administrativas y procesales de ese procedimiento".

Junto a ello, Torrico ha criticado también que la ex alcaldesa de Córdoba y ahora parlamentaria andaluza del PSOE, Isabel Ambrosio, se ha haya "unido esa petición" de titularidad pública para Mezquita, "cuando, en sus cuatro años de alcaldesa no hizo nada en ese sentido".

Por eso, Torrico entiende que "la solución práctica es la que tenemos sobre la mesa", es decir, "el Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral", y "el Plan de Gestión del Casco Histórico, presentado ante Icomos y ante la Junta de Andalucía, que establece una coordinación entre todas las administraciones de cara a las actuaciones que lleva a cabo el Cabildo Catedral, como propietario del inmueble, en materia de conservación y gestión del bien. Eso ya está acreditado y creemos que es la fórmula más adecuada".

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

En cuanto al hecho de que Movimiento contra la Intolerancia haya presentado una denuncia en la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen una serie de mensajes de "fuerte caracter islamófobo" difundidos en redes sociales tras el incendio de la Mezquita de Córdoba, Torrico ha afirmado que "en redes sociales cabe todo, desde el anonimato, desde la irresponsabilidad, y evidentemente condenamos cualquier ataque desde cualquier punto de vista, porque ha habido desde puntos muy extremos".

"La radicalidad no suele ser buena casi nunca --ha proseguido--, y en este asunto menos buena todavía, por lo cual nosotros estamos centrados en colaborar, en solucionar la situación que provocó el incendio, y no nos abstraemos" de este asunto, "porque si entramos a debatir cada vez que alguien publica" un mensaje "en una red social, no haríamos otra cosa. Eso le gusta más a otro señor, que es ministro y que se dedica a otras cosas, en vez de gestionar los trenes".