El gobierno local de Jaén afea al PP la "demagogia" con el impuesto de residuos, que "procede de su mandato"

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JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del área Económica del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga (PSOE), ha denunciado la "demagogia" del PP sobre el impuesto de residuos puesto al cobro, ya que deriva de una normativa europea, "procede de su mandato", de modo que "no hay ninguna subida añadida", y "es la Junta la que se queda con el cien por cien de la recaudación".

Así lo ha indicado este martes en una nota el edil, tras las críticas del grupo 'popular' a este gravamen relacionado con el tratamiento de la basura y el impacto para la ciudadanía.

El edil ha explicado que los impuestos que este mes se han pasado a cobro por parte del Servicio de Recaudación de la Diputación --que gestiona los tributos de la capital-- son los que ya cobraba, por un lado, esta administración por hacerse cargo del tratamiento de residuos y el del Ayuntamiento por la recogida del servicio.

Sobre el impuesto de reciclaje de residuos que incluye una de las tasas, ha precisado que "procede de una normativa europea para todos los ayuntamientos, también los del PP, y entró en vigor con el PP en el Ayuntamiento de la ciudad, que también se abstuvo en la votación en las Cortes permitiendo que saliera adelante". Por ello, la "demagogia no cabe".

Lechuga ha advertido, igualmente, de los 'populares' omiten "un dato muy importante": que el millón de euros que se recauda por este impuesto no se lo quedan ni el Ayuntamiento, ni Julio Millán ni el presidente del Gobierno, sino que el cien por cien se ingresa en las arcas de la Junta de Andalucía".

"El PP podría unirse a este equipo de gobierno (PSOE-JM+) para reclamarle al presidente de la Junta que ese dinero que le llega del bolsillo de las y los jiennenses revierta en medidas de mejora del servicio de recogida y limpieza de la ciudad", ha destacado.

El concejal ha señalado que los ciudadanos que no lo hayan fraccionado lo han pagado este mes de una sola vez y para todo el año. Ha añadido que existe la posibilidad, tanto telemática como presencialmente en la Oficina de Recaudación de Bernabé Soriano, de hacer planes de fraccionamiento de hasta diez meses, "lo que nunca había podido ofrecer a los contribuyentes el Ayuntamiento".

En este sentido, ha asegurado que "es falso que los vecinos y vecinas de la ciudad no reciban la atención que demandan de esta oficina de recaudación". Tanto presencialmente mediante cita, como a través de la página web https://ofsgt.dipujaen.es/ como en los teléfonos 953248082, el 902079907 abiertos permanentemente y la aplicación 'Mis tributos', se puede acceder al expediente con todos los impuestos, elegir la forma de fraccionamiento para el pago de los mismos o cualquier otra duda.

No en vano, según ha apuntado Lechuga, la última encuesta de satisfacción ciudadana con el servicio de recaudación "refleja que la atención está aprobada con un sobresaliente por los contribuyentes que han hecho uso de él". "Por tanto, pedimos al PP que no manche el trabajo de los técnicos", ha concluido.