El gobierno local de Jaén deja indisponibles cerca de 19 millones para lograr el visto bueno de Hacienda al presupuesto

María Espejo, julio Millán y Francisco Lechuga en la rueda de prensa sobre el presupuesto municipal - EUROPA PRESS

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén ha dejado indisponibles cerca de 19 millones de euros para lograr el visto bueno del Ministerio de Hacienda al presupuesto municipal de 2026. Será el primer presupuesto desde 2017, que es el que se ha venido prorrogando. La aprobación definitiva está prevista en esta misma semana en un pleno extraordinario y urgente para el que todavía no hay fecha cerrada.

De esta forma, el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobará en unos días de manera definitiva el presupuesto municipal de 2026, con el que el consistorio "da un paso más hacia la estabilidad institucional convencidos de que lo mejor sigue estando por llegar en nuestra ciudad".

Es el mensaje que ha trasladado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que en rueda de prensa --acompañado de la primera teniente de alcalde, María Espejo, y el tercer teniente de alcalde, Francisco Lechuga--, ha anunciado que las cuentas municipales cuentan con el visto bueno definitivo del Ministerio de Hacienda que, a su vez, "ha impuesto unos condicionantes exigentes dada la situación de las arcas municipales".

"Culminamos un recorrido que nos ha dejado algo muy claro, que es la enorme dificultad para aprobar un presupuesto con la situación económica que arrastra el Ayuntamiento", ha dicho el alcalde. Por eso, ha añadido que entiende que "el Partido Popular en su momento tirara la toalla. También que hayan pasado varios concejales de Hacienda y varios alcaldes del Partido Popular y todos hayan actuado de la misma forma".

El alcalde ha calificado este proceso como un "esfuerzo ímprobo" ya que como señala el propio Ministerio de Hacienda, "la situación del Ayuntamiento de Jaén no ha dejado de ser de extrema gravedad y así lo tenemos que trasladar a estas cuentas". Una situación que Julio Millán ha comprometido afrontar "con trabajo, imaginación y responsabilidad, sin subir los impuestos".

Para conseguir el visto bueno final, el alcalde ha señalado al aumento de la PIE, que se han incrementado en un 48 por ciento desde el año 2017 hasta la actualidad y que ha sido una de las ayudas para poder cuadrar las cuentas de este presupuesto, según Millán, que "se completará llevando a cabo una mejora de la organización interna para una administración más eficiente, conseguir más ahorro, ajustarlo en todo aquello que no sea absolutamente imprescindible para la prestación de servicios a la ciudadanía y generar nuevos recursos mientras seguimos tomando medidas para equilibrar el presupuesto".

Medidas que harán que se dejen indisponibles en torno a 19 millones de euros que tienen previsto "ir liberando conforme se vayan generando estos ingresos a lo largo de este ejercicio 2026". Millán ha apelado a la "comprensión, la empatía y la complicidad a la hora de ejecutar este presupuesto en 2026, para afrontar la mala herencia que recibimos, por decisiones que vinieron a vaciar las arcas de este Ayuntamiento".

En este punto, ha incidido en que fueron decisiones que "conllevaron un desequilibrio muy serio con incrementos desmedidos en partes estructurales de este Ayuntamiento a lo largo de estas últimas décadas". Al respecto se ha referido a "los contratos con nulidades, gastos desorbitados, aprovechamientos urbanísticos que costaron millones a los jiennenses y que hemos ido afrontando en estos años de gobierno".

"El Ministerio de Hacienda no nos ha regalado nada: a quienes decían que el Partido Socialista compró esta Alcaldía con un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, le tengo que decir que el ejemplo de que no es así es este presupuesto que se ha sacado adelante con un trabajo técnico, administrativo y también, lógicamente, político de este Ayuntamiento para poder desarrollarlo", ha afirmado el alcalde.

Además, ha señalado que "la ciudadanía de Jaén tiene que saber que el Partido Popular miente: miente cuando asegura que estos presupuestos suponen una subida de impuestos. Mienten a conciencia y lo saben, porque la única subida de impuestos que se llevará a cabo será la que ellos mismos aprobaron".

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejal del grupo municipal Jaén Merece Más, María Espejo, ha destacado que la aprobación de un nuevo presupuesto para la ciudad fue la primera premisa que la formación exigió hace algo más de un año para apoyar la moción de censura. Espejo ha apuntado que Jaén Merece Más fijó como "línea roja" la elaboración de un presupuesto nuevo, actualizado y capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad, garantizando la prestación de los servicios municipales y sin subida de impuestos.

"Le guste o no al PP, lo hemos logrado con mucho trabajo, esfuerzo, diálogo y compromiso", ha afirmado, destacando que el Ayuntamiento llevaba ocho años funcionando con unas cuentas prorrogadas. La edil ha señalado que el presupuesto de 2026 "no es el ideal, debido a la grave situación económica del Ayuntamiento, pero sí el mejor presupuesto posible" en el contexto actual.

Por último, el concejal responsable del área Económica, Francisco Lechuga, ha agradecido el respaldo de todo el equipo de gobierno al "difícil" trabajo de elaboración de estas cuentas. Ha reconocido que ha llegado a pensar en "tirar la toalla" pero no lo hizo por "no darle el gusto a alguien que me exige sin ninguna autoridad ni moral ni ética, esa dimisión".

Lechuga ha incidido que "el trabajo ha sido muy complicado y el que tenga acceso a este presupuesto puede comprobar de primera mano la complejidad tan enorme que tiene", porque "no es solo el control de fiscalización interno, como cualquier Ayuntamiento normal por parte de su intervención municipal, sino que tenemos un doble control del Ministerio de Hacienda, y que pasar ese control puedo aseguraros que ha sido muy complicado".